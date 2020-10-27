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10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как «Локомотиву» не опозориться?

Сегодня железнодорожники сыграют против одной из лучших команд Европы, победителя прошлой Лиги чемпионов. Что потребуется для успешной игры? Рецепт прост — расслабиться и не думать о результате.

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Что делать, когда тебе предстоит матч с лучшей на сегодняшний день командой мира? Причем абсолютно лучшей — как среди клубов, так и среди сборных. Вряд ли сейчас найдется национальная сборная, которая превосходила бы «Баварию».

С командой, которая в 2020 году выиграла все турниры, в которых принимала участие — бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

Что делать, если предстоит играть с командой, которая одержала победы в 33 из 35 официальных матчей в 2020 году. Которая забила за это время 118 голов — то есть в среднем 3,37 мяча за игру.

«Бавария» дважды за этот период отправляла в ворота соперников восемь голов, один раз — шесть, четыре раза — пять и девять раз — четыре. То есть в 16 матчах из 35 — почти в половине случаев — мюнхенцы забивали больше трех мячей. А не смогли забить лишь однажды — 9 февраля во встрече чемпионата Германии с «Лейпцигом».

Что делать, если тебе предстоит матч с командой, которая в принципе не останавливается и не бросает играть, получив комфортное преимущество в счете, даже в нынешнем сумасшедшем графике? Тот самый матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов показателен в этом смысле — почти все на месте «Баварии» остановились бы, хотя бы из уважения к сопернику. Но мюнхенцы продолжали методично вколачивать мяч за мячом в каталонскую сетку.

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Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»

Даже если «Бавария» и сбрасывает обороты, она все равно продолжает забивать. Взять матч с «Айнтрахтом» в минувшие выходные. К 60-й минуте сделали счет 3:0 — хет-трик оформил Левандовски. Убрали с поля и поляка, и Мюллера, и Дугласа Косту, очевидно, уже думая об игре в Москве. Но все равно забили еще дважды — отличились вышедшие на замену Сане и Мусиала.

Последний, кстати, очень интересный персонаж. Мусиале 17 лет и он — очередной молодой англичанин, решивший строить свою карьеру в Германии. В Мюнхен он перебрался еще прошлым летом из академии «Челси», и за год успел пройти путь от команды U17 до основного состава. В этом чемпионате Мусиала выходил на замену во всех пяти турах и успел за 82 минуты, проведенные в общей сложности на поле, забить два гола — «Айнтрахту» и «Шальке».

Что делать, если тебе предстоит матч с командой, в которой выступает, пожалуй, лучший на сегодня футболист Европы — лучший нападающий уж точно — речь о Левандовски? А еще есть выдающийся вратарь, который снова в полном порядке — просто пересмотрите игру Нойера в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ». Можно легко продолжить, но хватит и этих двоих.

Тут в голову волей неволей полезет мысль: «Господи, только бы не опозориться».

Но первое, что нужно сделать, это гнать ее куда подальше поганой метлой. Думать так — верный путь в никуда. Потому что опозориться в матче с нынешней «Баварией» невозможно. Ну, накидает она вам четыре, и что? Неделю назад столько получила в свои ворота лучшая оборонительная команда Европы последнего десятилетия — «Атлетико» Диего Симеоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не имею в виду, что четыре-пять пропущенных мячей, если они случатся, нужно воспринимать как должное и не огорчаться. Конечно, ничего хорошего в таком сценарии нет. Но считать такой исход вселенским позором и катастрофой тоже не стоит — как по мне, поражение московского «Динамо» в Тбилиси подходит под эти определения куда больше, чем бы все не закончилось во вторник вечером в Черкизово.

Пожалуй, лучшее, что можно сделать в данной ситуации — это выйти на поле и просто получить удовольствие, отбросив все мысли о результате. Насладиться каждым выигранным единоборством, удачным отбором, классной передачей или дриблингом, каждой получившейся атакой. Ведь ради таких матчей, когда тебе противостоит не абстрактный топ-клуб, а лучшая команда мира, когда-то игроки «Локомотива» и шли в футбол.

Речь не о пресловутом «проявить себя в Лиге чемпионов против сильного соперника, получит предложение и уехать в Европу как Алексей Миранчук». Такие мысли обычно тоже сковывают и мешают. Речь об удовольствии от самого процесса игры против лучших. В конце концов, неизвестно, когда еще «Локомотив» окажется в групповом турнире Лиги чемпионов и ему выпадет играть с победителем турнира. Такие моменты нужно ценить и провести это 90 минут так, чтобы потом не было ни грамма сожалений.

И тогда не придется говорить ни о каком позоре, каким бы ни оказался в итоге счет на табло.

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