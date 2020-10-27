Роналд Куман: Я ни о чем не жалею, что сказал о VAR

Куман утверждает, что сейчас он сосредоточен только на предстоящей игре с «Ювентусом».

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«Я не жалею ни о чем, что сказал о VAR. Не мне решать, наказывать меня за это или нет», — заявил Роналд Куман на пресс-конференции перед игрой с «Ювентусом», как цитирует ESPN.

Он добавил: «Я не хочу повторять это, и я не хочу больше говорить об этом вопросе».