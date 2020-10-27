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21:09 (мск), источник: Sports.Ru

Роналд Куман: Я ни о чем не жалею, что сказал о VAR

Голландский тренер, похоже, не обеспокоен возможным длительным штрафом.

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Источник: AP 2020

Куман утверждает, что сейчас он сосредоточен только на предстоящей игре с «Ювентусом».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не жалею ни о чем, что сказал о VAR. Не мне решать, наказывать меня за это или нет», — заявил Роналд Куман на пресс-конференции перед игрой с «Ювентусом», как цитирует ESPN.

Он добавил: «Я не хочу повторять это, и я не хочу больше говорить об этом вопросе».

Кумано сердито утверждал, что ВАР никогда не работал на пользу «Барсе».

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