Роналд Куман: Я ни о чем не жалею, что сказал о VAR
Голландский тренер, похоже, не обеспокоен возможным длительным штрафом.
Голландский тренер, похоже, не обеспокоен возможным длительным штрафом.
Куман утверждает, что сейчас он сосредоточен только на предстоящей игре с «Ювентусом».
«Я не жалею ни о чем, что сказал о VAR. Не мне решать, наказывать меня за это или нет», — заявил Роналд Куман на
Он добавил: «Я не хочу повторять это, и я не хочу больше говорить об этом вопросе».
Кумано сердито утверждал, что ВАР никогда не работал на пользу «Барсе».