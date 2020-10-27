4 матча, всего 1 победа: личный рекорд «Реала» против «Гладбаха» далек от идеала

«Реал» 4 раза встречался с «Боруссией М’Гладбах»: дважды в 1970-х годах (Кубок европейских чемпионов), дважды в 1980-х годах (Кубок УЕФА).

«Реал» победил их всего один раз — в декабре 1985 года, обеспечив драматическую победу 4:0 после поражения 5:1 в первом матче 1/8 финала Кубка УЕФА.

В марте 1976 года, когда «Боруссия» была действующим чемпионом Бундеслиги, команды сыграли 1:1 и 2:2 в четвертьфинале Кубка чемпионов, а «Реал» обеспечил себе место в полуфинале благодаря правилу голам на выезде.