«У меня трудная работа, я прошу терпения»: Куман обращается к фанатам «Барсы»

Голландский менеджер говорит, что ему нужно время, спокойствие и терпение, чтобы выполнять свою работу должным образом.

Он надеется в конечном итоге преобразовать команду.

«У меня трудная работа, это большой вызов», — сказал Куман только что во время пресс-конференции, как цитирует ESPN.