«У меня трудная работа, я прошу терпения»: Куман обращается к фанатам «Барсы»
Голландский менеджер говорит, что ему нужно время, спокойствие и терпение.
Голландский менеджер говорит, что ему нужно время, спокойствие и терпение.
Голландский менеджер говорит, что ему нужно время, спокойствие и терпение, чтобы выполнять свою работу должным образом.
Он надеется в конечном итоге преобразовать команду.
«У меня трудная работа, это большой вызов», — сказал Куман только что во время
«Прошу спокойствия, времени и терпения. Мы пытаемся преобразовать эту команду», — продолжил он.