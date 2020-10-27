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21:58 (мск), источник: Sports.Ru

«У меня трудная работа, я прошу терпения»: Куман обращается к фанатам «Барсы»

Голландский менеджер говорит, что ему нужно время, спокойствие и терпение.

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Источник: AP 2020

Голландский менеджер говорит, что ему нужно время, спокойствие и терпение, чтобы выполнять свою работу должным образом.

Он надеется в конечном итоге преобразовать команду.

«У меня трудная работа, это большой вызов», — сказал Куман только что во время пресс-конференции, как цитирует ESPN.

«Прошу спокойствия, времени и терпения. Мы пытаемся преобразовать эту команду», — продолжил он.

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