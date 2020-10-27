«Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка. Во втором тайме, на 70-й минуте, хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счёт. Через 9 минут полузащитник Йозуа Киммих вновь вывел немецкую команду вперёд в счёте.

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» (1) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Ред Булл Зальцбург» и мадридский «Атлетико», которые также проведут матч сегодня.