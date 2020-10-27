Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Атлетико
Зальцбург
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Боруссия М
Реал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Порту
Олимпиакос П
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Марсель
Манчестер Сити
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ливерпуль
Мидтьюлланн
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аталанта
Аякс
00
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Бавария
12
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Интер
00
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
22:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал «Баварию».

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив (Москва)

На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка. Во втором тайме, на 70-й минуте, хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счёт. Через 9 минут полузащитник Йозуа Киммих вновь вывел немецкую команду вперёд в счёте.

Бавария (Мюнхен)

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» (1) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Ред Булл Зальцбург» и мадридский «Атлетико», которые также проведут матч сегодня.

Читайте также
Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:1
Бавария
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Хабиб с трудом стоял на ногах на взвешивании! Видео
Хабиба наконец-то признали лучшим бойцом в мире. Не поздно ли
Источник: Президент «Барселоны» ушел в отставку
Судьи тянут «Спартак» за уши после угроз? Разбор судейства РПЛ
СМИ: Тест на COVID-19 Роналду вновь дал положительный результат
Российский фигурист вылечился от коронавируса
«Манчестер Сити» проводит матч с «Марселем» в ЛЧ (трансляция)
Малафеев: Знал, что, работая в «Зените», поругаюсь со многими
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь