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23:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

Встреча группы B, прошедшая во вторник в Киеве, завершилась со счетом 0:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Шахтер», победивший в первом туре мадридский «Реал» (3:2), набрал четыре очка после двух игр. На счету «Интера» два балла.

Интер (Милан)

В другом матче данной группы позднее во вторник сыграют менхенгладбахская «Боруссия» и «Реал».

«Шахтер» в третьем туре Лиги чемпионов примет 3 ноября «Боруссию», в этот же день «Интер» на выезде сыграет с «Реалом».

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Шахтер Д
0:0
Первый тайм: 0:0
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