«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы B, прошедшая во вторник в Киеве, завершилась со счетом 0:0.
«Шахтер», победивший в первом туре мадридский «Реал» (3:2), набрал четыре очка после двух игр. На счету «Интера» два балла.
В другом матче данной группы позднее во вторник сыграют менхенгладбахская «Боруссия» и «Реал».
«Шахтер» в третьем туре Лиги чемпионов примет 3 ноября «Боруссию», в этот же день «Интер» на выезде сыграет с «Реалом».