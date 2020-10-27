«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы B, прошедшая во вторник в Киеве, завершилась со счетом 0:0.

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«Шахтер», победивший в первом туре мадридский «Реал» (3:2), набрал четыре очка после двух игр. На счету «Интера» два балла.

Интер (Милан) Все о команде

В другом матче данной группы позднее во вторник сыграют менхенгладбахская «Боруссия» и «Реал».