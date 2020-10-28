Уткин раскритиковал Семина после матча «Локомотива» и «Баварии»
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин оценил игру «Локомотива» в матче второго тура Лиги чемпионов против «Баварии».
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин оценил игру «Локомотива» в матче второго тура Лиги чемпионов против «Баварии».
Во вторник «Локомотив» проиграл немецкому клубу в Москве со счетом 1:2.
«Ну что, Николич прям крут в матчменеджменте. При Юрии Палыче “Локо” так не играл, потому что Юрий Палыч и слова такого не знал», — написал Уткин в своем
Единственный гол в ворота «Баварии» забил Антон Миранчук, со стороны гостей голами отметились хавбек Леон Горецка и Йозуа Киммих.