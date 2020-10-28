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00:06 (мск), источник: Sport24

«Бавария» выиграла 13-й матч подряд в ЛЧ. Мюнхенцам осталось 3 победы, чтобы побить рекорд «Атлетико» в еврокубках

«Бавария» сегодня обыграла в гостях «Локомотив» со счетом 2:1 во встрече второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Мюнхенская команда одержала 13-ю победу подряд в самом престижном европейском клубном турнире. Эта серия является рекордной в истории Лиги чемпионов.

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Бавария (Мюнхен)

Кроме того, если «Бавария» выиграет три ближайшие игры в ЛЧ, то она превзойдет достижение «Атлетико»: с ноября 2011-го по октябрь 2012 года мадридцы выиграли 15 встреч подряд в Лиге Европы, установив рекорд еврокубков по продолжительности победной серии.

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1:2
Первый тайм: 0:1
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