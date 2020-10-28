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00:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бартомеу заявил, что «Барселона» согласилась играть в «суперлиге»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Барселона» согласилась участвовать в европейской футбольной суперлиге, заявил Хосеп Мария Бартомеу, подавший в отставку с поста президента каталонского футбольного клуба.

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Источник: Reuters

Ранее Sky Sports сообщил, что ряд топ-клубов, включая английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», могут войти в состав участников турнира, организация которого проходит при поддержке ФИФА. Утверждается, что ведутся переговоры о выделении 4,6 миллиарда фунтов стерлингов для создания турнира. Предварительной датой начала соревнований называется 2022 год. УЕФА заявил, что глава союза Александер Чеферин неоднократно давал понять, что УЕФА выступает против создания «суперлиги».

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«“Барселона” приняла предложение играть в европейской суперлиге. Данное решение должно быть ратифицирована ассамблеей (клуба),» — заявил Бартомеу на пресс-конференции, которая транслируется на сайте «Барселоны».

Барселона (Барселона)

Бартомеу ранее в ходе пресс-конференции объявил об уходе в отставку с поста президента «Барселоны».

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