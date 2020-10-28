Бартомеу заявил, что «Барселона» согласилась играть в «суперлиге»

Ранее Sky Sports сообщил, что ряд топ-клубов, включая английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», могут войти в состав участников турнира, организация которого проходит при поддержке ФИФА. Утверждается, что ведутся переговоры о выделении 4,6 миллиарда фунтов стерлингов для создания турнира. Предварительной датой начала соревнований называется 2022 год. УЕФА заявил, что глава союза Александер Чеферин неоднократно давал понять, что УЕФА выступает против создания «суперлиги».