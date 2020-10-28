Бартомеу заявил, что «Барселона» согласилась играть в «суперлиге»

Ранее Sky Sports сообщил, что ряд топ-клубов, включая английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», могут войти в состав участников турнира, организация которого проходит при поддержке ФИФА. Утверждается, что ведутся переговоры о выделении 4,6 миллиарда фунтов стерлингов для создания турнира. Предварительной датой начала соревнований называется 2022 год. УЕФА заявил, что глава союза Александер Чеферин неоднократно давал понять, что УЕФА выступает против создания «суперлиги».
«“Барселона” приняла предложение играть в европейской суперлиге. Данное решение должно быть ратифицирована ассамблеей (клуба),» — заявил Бартомеу на пресс-конференции, которая транслируется на сайте «Барселоны».
Бартомеу ранее в ходе пресс-конференции объявил об уходе в отставку с поста президента «Барселоны».