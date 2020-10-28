Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.10
Атлетико
Зальцбург
32
Футбол. Еврокубки
27.10
Боруссия М
Реал
22
Футбол. Еврокубки
27.10
Порту
Олимпиакос П
20
Футбол. Еврокубки
27.10
Марсель
Манчестер Сити
03
Футбол. Еврокубки
27.10
Ливерпуль
Мидтьюлланн
20
Футбол. Еврокубки
27.10
Аталанта
Аякс
22
Футбол. Еврокубки
27.10
Локомотив
Бавария
12
Футбол. Еврокубки
27.10
Шахтер Д
Интер
00
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
00:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Николич: Игроки «Локомотива» были дисциплинированы и храбры в матче ЛЧ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Футболисты московского «Локомотива» проявили тактическую дисциплину и храбрость в матче Лиги чемпионов с «Баварией», заявил главный тренер железнодорожников Марко Николич.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» уступил «Баварии» со счетом 1:2 во встрече второго тура Лиги чемпионов, прошедшей во вторник в Москве.

«Играли очень хорошо, было много-много моментов. Мы счастливы этим, но не взяли очко… Тактическая дисциплина, мотивация, храбрость, уверенность в своих способностях — все это было. Хочу поблагодарить болельщиков за такую хорошую атмосферу на стадионе. У игроков была 100-процентная энергия благодаря их поддержке. Очень жаль, что проиграли. Было интересно, как русская команда “Локомотив” будет играть против лучшей команды мира, и очень жаль, что нам не удалось взять очко», — сказал Николич на пресс-конференции.

«Против “Баварии” не надо команду готовить морально, а надо тактически. В первые 20−25 минут было чуть больше уважения к сопернику, чем надо, а потом мы создали много моментов. Не хватало законченности в моментах. Но молодцы все», — добавил тренер.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
В шаге от чуда: «Локо» упустил ничью в игре ЛЧ с «Баварией»
«Зенит» сыграет в Дортмунде с «Боруссией» во втором туре ЛЧ
Судьи тянут «Спартак» за уши после угроз? Разбор судейства РПЛ
Джонс назвал ерундой первое место Хабиба в сводном рейтинге UFC
Сломлен, но не побежден: «Краснодар» примет «Челси» в ЛЧ
Бартомеу заявил, что «Барселона» согласна играть в «суперлиге»
Малафеев: Знал, что, работая в «Зените», поругаюсь со многими
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь