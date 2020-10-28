Николич: Игроки «Локомотива» были дисциплинированы и храбры в матче ЛЧ

«Играли очень хорошо, было много-много моментов. Мы счастливы этим, но не взяли очко… Тактическая дисциплина, мотивация, храбрость, уверенность в своих способностях — все это было. Хочу поблагодарить болельщиков за такую хорошую атмосферу на стадионе. У игроков была 100-процентная энергия благодаря их поддержке. Очень жаль, что проиграли. Было интересно, как русская команда “Локомотив” будет играть против лучшей команды мира, и очень жаль, что нам не удалось взять очко», — сказал Николич на пресс-конференции.