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00:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» сыграет в Дортмунде с «Боруссией» во втором туре Лиги чемпионов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Петербургский «Зенит» в среду проведет выездной матч против дортмундской «Боруссии» во втором туре футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Неудачники первого тура

«Зенит» и «Боруссия» начали выступление в Лиге чемпионов с поражений. Петербуржцы на своем поле уступили бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2. Решающий гол в ворота Михаила Кержакова был забит в добавленное к основному времени матча время. «Боруссия» же неудачно съездила на выезд в Рим к «Лацио», уступив со счетом 1:3 и пропустив от своего бывшего нападающего Чиро Иммобиле.

Во время загрузки произошла ошибка.

В чемпионате Германии дела «черно-желтых» идут лучше — команда одержала четыре победы в пяти матчах и идет на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Лейпцига» на одно очко. Три последних матча в бундеслиге «Боруссия» выиграла с общим счетом 8:0. В субботу дортмундцы победили 3:0 «Шальке» в Рурском дерби благодаря голам Мануэля Аканджи, Эрлинга Холанда и Матса Хуммельса.

Зенит (Санкт-Петербург)

Швейцарский защитник Аканджи залечил повреждение перед матчем с «Шальке» и сразу же вышел в основе. Другой восстановившийся после травмы футболист — бельгийский полузащитник Торган Азар вышел на замену. Оба игрока имеют шанс сыграть против «Зенита». А вот полузащитник Эмре Джан пропустит матч из-за дисквалификации, как и травмированный защитник Марсель Шмельцер.

Боруссия Д (Дортмунд)

Главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр заявил, что следует опасаться российскую команду, отметив быструю полузащиту «Зенита».

«В матче с Брюгге они очень опасно атаковали и могли победить. Они не реализовали отличные моменты, и уж точно не должны были проигрывать. У них опасная команда. (Артем) Дзюба хороший форвард, который хорошо укрывает мяч корпусом, он очень высокий и сильный, умело действует в штрафной. У “Зенита” быстрая полузащита, которая любит атаковать. Так что их стоит опасаться», — сказал Фавр на пресс-конференции.

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа F, 28.10.2020, 23:00

Боруссия Д-Зенит-

Без Азмуна и Малкома, но с Жирковым

«Зенит» после поражения от «Брюгге» уступил еще и казанскому «Рубину» в 12-м туре Российской премьер-лиги, опустившись на третье место в турнирной таблице. В этой встрече не смогли сыграть травмированный полузащитник Малком и нападающий Сердар Азмун, который почувствовал недомогание и был изолирован от команды до получения результатов теста на коронавирус.

«Ни Малком, ни Азмун не смогут помочь нам. Малком прилетел с нами в Дортмунд для консультаций по поводу травмы. Что касается теста Азмуна на коронавирус, у него другое заболевание», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции.

Зато к матчу будет готов полузащитник Юрий Жирков, который в последние дни работал в общей группе.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что, несмотря на два поражения подряд, к петербуржцам возвращается хорошее настроение. «Я чувствую себя хорошо. Команда тоже, думаю, в хорошем состоянии. К нам возвращается настроение после двух поражений. Мы — профессионалы, понимаем, что футбол — непростая игра, но всегда нужно уметь отходить от поражений. Мы настроены на завтрашний матч», — отметил он.

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