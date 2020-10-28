Сломлен, но не побежден: «Краснодар» примет «Челси» в Лиге чемпионов

Игра начнется в 20:55 мск.

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«Краснодар» с Мусаевым, но без лидеров

Дебютант группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» в первом туре сыграл вничью с французским «Ренном» (1:1), а «Челси» разошелся миром с испанской «Севильей» (0:0). Из-за травм матч во Франции пропускали Ари, Вандерсон и Дмитрий Стоцкий, а Реми Кабелла и Евгений Марков не сыграли из-за положительного теста на коронавирус. После игры с «Ренном» список травмированных пополнил Сергей Петров, который повредил заднюю поверхность бедра еще на разминке, но смог провести на поле больше часа.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

Главный тренер «Красноадара» Мурад Мусаев, также пропустивший встречу с «Ренном» из-за ангины, не стал раскрывать, кто из травмированных игроков сможет принять участие в матче с «Челси», отметив, что окончательное решение по заявке примет после предыигровой тренировки. При этом тренер добавил, что не стоит ждать кардинальных изменений по сравнению со встречей с московским «Спартаком» (1:3) в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в минувшую субботу.

Челси (Лондон) Все о команде

«Я вижу, что команда находится в состоянии боевой готовности. Да, у нас есть как бы определенные проблемы небольшие, о которых я не хочу говорить. Я знаю, что каждый футболист, который завтра выйдет на поле, отдаст все силы для достижения результата. Мы не боимся соперника. Мы спокойны и уверенны в себе», — сказал Мусаев.

«Я думаю, будет отличная игра, — отметил полузащитник “Краснодара” Тонни Вильена. — Это отличная возможность показать тебя. Очень большую роль играет менталитет команды. В этом плане мы готовы к игре».

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа E, 28.10.2020, 20:55 Краснодар - Челси -

Лэмпард знакомится с «Краснодаром»

Есть кадровые потери и у «Челси». Из-за повреждения игру в Краснодаре пропустит вратарь Кепа Аррисабалага, из-за дисквалификации — защитник Маркос Алонсо. Также не появится на поле бразилец Тиаго Силва, который не прилетел с командой в Краснодар, но был одним из лидеров обороны «синих» в последних матчах. Зато практически наверняка в составе лондонцев будет французский защитник Курт Зума.

«В последнее время мы играли против сильных команд и не пропустили ни одного мяча. Мы сделали несколько изменений в тактике. Мы старались выполнять свою задачу. Сейчас уже мы знаем друг друга гораздо лучше. Однако мы должны играть быстрее. Мы готовы ко многому. Нам нужно выходить на поле и наслаждаться игрой», — сказал Зума.

Из-за краснодарских пробок предматчевая пресс-конференция «Челси» была перенесена на полчаса. Поэтому общение с журналистами главным тренер «синих» Фрэнк Лэмпард начал с извинений, а затем признался, что ничего не слышал о сопернике до этой осени.