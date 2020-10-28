«Реал» ушёл от поражения в матче с гладбахской «Боруссией», забив два гола в концовке

Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживала матч израильская бригада арбитров под руководством Ореля Гринфилда, ассистировали судьи на линиях Рой Хассан и Идан Яркони.

Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Марку Тюрам, которому ассистировал Алассан Плеа. На 58-й минуте немецкий клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Тюрама, который оформил дубль. На 87-й минуте разрыв в счёте сократил Карим Бензема с передачи Каземиро. В компенсированное время «Реал» спас от поражения Каземиро с паса Серхио Рамоса.