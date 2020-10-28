«Манчестер Сити» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы C, прошедшая в Марселе, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Ферран Торрес (18-я минута), Илкай Гюндоган (76-я) и Рахим Стерлинг (81-я).

Еще в одном матче квартета C португальский «Порту» дома обыграл греческий «Олимпиакос» — 2:0. Отличились Фабиу Виейра (11-я) и Сержиу Оливейра (85-я).

«Манчестер Сити» набрал шесть очков после двух туров, на счету «Порту» и «Олимпиакоса» по три балла. «Марсель» проиграл оба матча.