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10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
01:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» победил французский «Марсель» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

Встреча группы C, прошедшая в Марселе, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Ферран Торрес (18-я минута), Илкай Гюндоган (76-я) и Рахим Стерлинг (81-я).

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Еще в одном матче квартета C португальский «Порту» дома обыграл греческий «Олимпиакос» — 2:0. Отличились Фабиу Виейра (11-я) и Сержиу Оливейра (85-я).

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«Манчестер Сити» набрал шесть очков после двух туров, на счету «Порту» и «Олимпиакоса» по три балла. «Марсель» проиграл оба матча.

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