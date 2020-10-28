«Манчестер Сити» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» победил французский «Марсель» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» победил французский «Марсель» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы C, прошедшая в Марселе, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Ферран Торрес (18-я минута), Илкай Гюндоган (76-я) и Рахим Стерлинг (81-я).
Еще в одном матче квартета C португальский «Порту» дома обыграл греческий «Олимпиакос» — 2:0. Отличились Фабиу Виейра (11-я) и Сержиу Оливейра (85-я).
«Манчестер Сити» набрал шесть очков после двух туров, на счету «Порту» и «Олимпиакоса» по три балла. «Марсель» проиграл оба матча.