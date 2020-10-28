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01:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» без Алексея Миранчука сыграла вничью с «Аяксом» в матче ЛЧ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Итальянская «Аталанта» сыграла вничью с нидерландским «Аяксом» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Встреча группы D, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 2:2. В составе «Аякса» голы забили Душан Тадич (30-я минута — с пенальти) и Ласина Траоре (38-я). У «Аталанты» дубль сделал Дуван Сапата (54-я, 60-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю игру в запасе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Аталанта (Бергамо)

В другом матче квартета английский «Ливерпуль» благодаря голам Диогу Жоты (55-я) и Мохамеда Салаха (90+2-я — с пенальти) победил дома датский «Миттьюлланн» — 2:0.

Ливерпуль (Ливерпуль)

После двух туров «Ливерпуль» набрал шесть очков, «Аталанта» — четыре, «Аякс» — одно. «Миттьюлланн» проиграл оба матча.

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