«Аталанта» без Алексея Миранчука сыграла вничью с «Аяксом» в матче ЛЧ

Встреча группы D, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 2:2. В составе «Аякса» голы забили Душан Тадич (30-я минута — с пенальти) и Ласина Траоре (38-я). У «Аталанты» дубль сделал Дуван Сапата (54-я, 60-я).

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю игру в запасе.

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Аталанта (Бергамо) Все о команде

В другом матче квартета английский «Ливерпуль» благодаря голам Диогу Жоты (55-я) и Мохамеда Салаха (90+2-я — с пенальти) победил дома датский «Миттьюлланн» — 2:0.

Ливерпуль (Ливерпуль) Все о команде