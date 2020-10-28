Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Акрон
Футбол. Первый дивизион
17:30
Иртыш
Велес
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Шинник
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Челси
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
27.10
Атлетико
Зальцбург
32
Футбол. Еврокубки
27.10
Боруссия М
Реал
22
Футбол. Еврокубки
27.10
Порту
Олимпиакос П
20
Футбол. Еврокубки
27.10
Марсель
Манчестер Сити
03
Футбол. Еврокубки
27.10
Ливерпуль
Мидтьюлланн
20
Футбол. Еврокубки
27.10
Аталанта
Аякс
22
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
09:16 (мск), источник: Sport24

Бензема повторил рекорд Месси и Гиггза, забив в 16 сезонах Лиги чемпионов

Нападающий Реала Карим Бензема повторил рекорд форварда Барселоны Лионеля Месси и экс-полузащитника Манчестер Юнайтед Райана Гиггза, забив в 16 сезонах Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: Sport24

Во вторник, 27 октября, Бензема забил за «Реал» в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Игра завершилась вничью со счетом 2:2. Для Бензема этот гол стал первым в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В общей сложности он забивал уже в 16 сезонах ЛЧ, что ранее удавалось только Месси и Гиггзу.

При этом только Месси и Бензема удавалось забить в Лиге чемпионов в 16 сезонах кряду.

Во время загрузки произошла ошибка.
Боруссия М
2:2
Первый тайм: 1:0
Реал
 «А как вы умываетесь с утра?» Соблазнительное фото русской гимнастки - одной из самых сексуальных женщин России
Введен запрет на фото спортсменок в бикини. Мир сходит с ума
В шаге от чуда: «Локо» упустил ничью в игре ЛЧ с «Баварией»
«Зенит» сыграет в Дортмунде с «Боруссией» во втором туре ЛЧ
Лига чемпионов: «Шахтер» остановил Конте, Каземиру спас «Реал»
Джонс назвал ерундой первое место Хабиба в сводном рейтинге UFC
Сломлен, но не побежден: «Краснодар» примет «Челси» в ЛЧ
Война с Месси похоронила Бартомеу. «Барсу» ждет новый президент
Нидерланды догоняют Россию в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь