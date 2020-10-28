Бензема повторил рекорд Месси и Гиггза, забив в 16 сезонах Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября, Бензема забил за «Реал» в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Игра завершилась вничью со счетом 2:2. Для Бензема этот гол стал первым в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В общей сложности он забивал уже в 16 сезонах ЛЧ, что ранее удавалось только Месси и Гиггзу.