Нидерланды сократили отставание от России и Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА

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Клубы из России, а также ее преследователей в таблице Нидерландов и Австрии провели свои матчи Лиги чемпионов во вторник. Идущая седьмой Россия баллов не набрала из-за поражения «Локомотива» от «Баварии» в группе А, поэтому у нее по-прежнему 37,049 балла. В другом матче группы А «Зальцбург» упустил возможность отобрать очки у мадридского «Атлетико», количество очков у Австрии (десятое место) также не изменилось (31,825).

Ничейный результат встречи «Аталанта» — «Аякс» позволил Нидерландам заработать 0,2 балла, таким образом, ее сумма в таблице составляет 33,000 балла. От России у Нидерландов отставание пока весьма существенное, однако от Бельгии (восьмая) оно составляет всего 0,7 балла и может быть нивелировано в этом году. Португальский «Порту» на своем поле обыграл греческий «Олимпиакос», благодаря чему Португалия набрала 0,4 балла (всего — 42,149) и увеличила отрыв от России.

В среду свои матчи в Лиге чемпионов проведут российские «Зенит» (на выезде против германской «Боруссии» из Дортмунда в матче группы F) и «Краснодар» (дома против английского «Челси»). В другом матче группы F бельгийский «Брюгге» примет итальянский «Лацио».

В сезоне-2019/20 Россия опустилась с шестой на седьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, в результате чего в сезоне-2021/22 страну на международной арене представят не шесть, а пять клубов. Две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), один клуб сыграет в Лиге Европы (квалификационный раунд плей-офф), две команды выступят в новом турнире УЕФА под названием Лига конференций (третий и второй квалификационные раунды). У расположившейся на шестой строчке Португалии в следующем сезоне в еврокубках будут играть шесть клубов.

В сезоне-2020/21 от России в еврокубки было делегировано шесть клубов, но только четыре из них продолжают выступление. Чемпион страны петербургский «Зенит», вице-чемпион московский «Локомотив» и бронзовый призер «Краснодар» выступают в групповом этапе Лиги чемпионов. Единственным представителем России на групповой стадии Лиги Европы является ЦСКА, который в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате страны. «Ростов» и московское «Динамо» не сумели пройти квалификацию в групповой этап Лиги Европы.

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Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0,5 очка.