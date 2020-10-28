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10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
09:22 (мск), источник: Sport24

Селюк: Проснитесь! «Бавария» обыграла «Локомотив» пешком

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на заявление председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова после поражения красно-зеленых от «Баварии» со счетом 1:2 в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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«Приятно, что «Бавария» тянет время в матче с «Локомотивом», — сказал Мещеряков в числе прочего.

«Ребята, проснитесь! — написал Селюк в твиттере, выложив публикацию Sport24 с комментарием Мещерякова. — “Бавария” вас обыграла пешком, дав возможность надеяться на выход из группы хотя бы в ЛЕ. Если рассуждать, как вы, то волгоградские журналисты должны писать, что “Ротор” мог бы выиграть ЛЧ, так как обыграл “Локомотив” с таким же счетом».

«Просто дай нам порадоваться», — написал агенту пользователь твиттера под ником Гудок.

«Чему радоваться? Что проиграли “Баварии” так же, как и проиграли “Ротору”? Первый раз вижу, когда радуются поражению», — ответил Селюк.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:1
Бавария
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