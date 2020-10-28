Селюк: Проснитесь! «Бавария» обыграла «Локомотив» пешком
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на заявление председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова после поражения
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на заявление председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова после поражения
«Приятно, что «Бавария» тянет время в матче с «Локомотивом», — сказал Мещеряков в числе прочего.
«Ребята, проснитесь! — написал Селюк в твиттере, выложив публикацию Sport24 с комментарием Мещерякова. — “Бавария” вас обыграла пешком, дав возможность надеяться на выход из группы хотя бы в ЛЕ. Если рассуждать, как вы, то волгоградские журналисты должны писать, что “Ротор” мог бы выиграть ЛЧ, так как обыграл “Локомотив” с таким же счетом».
«Просто дай нам порадоваться», — написал агенту пользователь твиттера под ником Гудок.
«Чему радоваться? Что проиграли “Баварии” так же, как и проиграли “Ротору”? Первый раз вижу, когда радуются поражению», — ответил Селюк.