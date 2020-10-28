Селюк: Проснитесь! «Бавария» обыграла «Локомотив» пешком

«Приятно, что «Бавария» тянет время в матче с «Локомотивом», — сказал Мещеряков в числе прочего.

«Ребята, проснитесь! — написал Селюк в твиттере, выложив публикацию Sport24 с комментарием Мещерякова. — “Бавария” вас обыграла пешком, дав возможность надеяться на выход из группы хотя бы в ЛЕ. Если рассуждать, как вы, то волгоградские журналисты должны писать, что “Ротор” мог бы выиграть ЛЧ, так как обыграл “Локомотив” с таким же счетом».