«Шахтер» остановил Конте, Каземиру спас «Реал». Главное в Лиге чемпионов

«Зальцбург» потрепал «Атлетико»

Группа А

«Атлетико» — «Зальцбург» — 3:2 (Льоренте, 29. Жоау Феликс, 52, 85 — Собослаи, 40. Бериша, 47)

После мюнхенского разгрома команда Диего Симеоне сразу насела на австрийские ворота, однако тренеру было сложно сдерживать эмоции, когда его подопечные упускали верные момент. Одно дело, когда Жоау Феликс попал в перекладину, исполняя удар «ножницами», и совсем другое — промахи с нескольких метров и при выходах один на один. Главный тренер лучше других понимал: одного гола превращающегося в снайпера Льоренте недостаточно, и опасения Симеоне подтвердил сравнявший счет Собослаи.

У венгра невероятный удар, а «матрасники» позволили ему пробить из пределов штрафной. Дальше — больше. «Атлетико», что еще недавно казалось невероятным, продолжал проваливаться в обороне. В начале второго тайма в оголенную на левом фланге зону ворвался Ульмер, и после его прострела Фелипе не сумел остановить на ленточке удар Бериши. И только после этого хозяева провели идеальную атаку с выводом на пустые ворота Феликса.

В итоге, как и в московском матче «Локомотива» с «Баварией», фаворит отменил сенсацию в концовке. Палочкой-выручалочкой для «Атлетико» стал Жоау Феликс, оказавшийся самым расторопным у линии площади ворот.

«Локомотив» — «Бавария» — 1:2

Голы: Горецка, 13 (0:1). Миранчук, 70 (1:1). Киммих, 79 (1:2)

«Шахтер» живет в «группе смерти»

Группа В

«Шахтер» — «Интер» — 0:0

За неделю, которая прошла с момента мадридского триумфа, ситуация с коронавирусом и травмами у «горняков» кардинально не поменялась, и «Шахтер» во втором кряду матче Лиги чемпионов выставил в стартовом составе сразу семерых футболистов не старше 21 года. В главном еврокубке подобное случалось только в 1993 году, когда в историю турнира вошел ЦСКА.

«Интер» после потери очков в игре с менхенгладбахской «Боруссией» очень серьезно отнесся к матчу в Киеве. А уже первые минуты показали, что миланские футболисты внимательно слушали Антонио Конте, который уверял: соперник изучен скрупулезно. Соответственно, голкипер «Шахтера» Трубин стал самой заметной фигурой в составе хозяев.

Где-то ему повезло. Взять, например, два попадания в перекладину, или эпизод, когда успевший на добивание Лаутаро Мартинес не попал в пустые ворота. Миланцы могут сетовать и на это, и на вызвавшее споры падение Лукаку в штрафной хозяев, но все это не умаляет заслуг «Шахтера». Он показывает что в «группах смерти» можно не выживать, а именно жить, поэтому сказка продолжается.

«Боруссия» М — «Реал» — 2:2 (Тюрам, 22, 58 — Бензема, 87. Каземиру, 90+3)

Команда Зинедина Зидана проводит нынешний сезон, словно на качелях. Вслед за поражением от молодежной версии «Шахтера» и вала оглушительной критики, «Реал» выиграл класико, но всего через несколько дней столкнулся с проблемами в Менхенгладбахе. Открыв счет, «Боруссия» раскатала оборону сливочных, будто по учебнику, и Маркус Тюрам забил свой первый гол в Лиге чемпионов спустя 27 лет после того, как его знаменитый отец Лилиан единственный раз отметился взятием ворот в главном еврокубке.

Глядя на это, трудно было поверить, что у «Реала» на поле находилось сразу три игрока с более чем сотней лигочемпионских матчей, тогда как весь стартовый состав Марко Розе суммарно провел 90 подобных игр. Мадридцы, конечно, завелись, и к перерыву вели по ударам 10:1. Вот только их соперники выглядели эффективнее, а действия Менди — безответственными. Он не сделал шаг вперед в элементарной ситуации, что дало возможность успевшему на отскок Тюраму избежать офсайда.

0:2 выглядели приговором, однако «Королевскому клубу» удалось избежать позора и впервые в истории не проиграть в Лиге чемпионов четыре раза подряд. Определенную роль сыграло возвращение лечившегося почти три месяца Азара, однако героем стал Каземиру. Сначала он невероятным образом достал уходивший за линию мяч и помог Бензема поразить цель ударом через себя, а потом стал автором спасительного гола. Француз повторил достижение Месси, забив в 16-м подряд розыгрыше. «Реал» же, воспользовавшись неопытностью вновь упустившей победу «Боруссии», в восьмой раз в истории турнира отыграл отставание в два гола.

Виллаш-Боаш не удивил Гвардьолу, «Порту» отметил юбилей

Группа С

«Марсель» — «Манчестер Сити» — 0:3 (Ферран Торрес, 18. Гюндоган, 76. Стерлинг, 81)

Проиграв в первом туре в Пирее, марсельцы увеличили свою серию поражений в Лиге чемпионов до десяти матчей. За всю историю турнира хуже выступали только «Андерлехт» (12) и загребское «Динамо» (11), но отнюдь не этими числами, а желанием доставить проблемы сопернику были вызваны тактические перестроения Андре Виллаш-Боаша. Португалец выбрал схему с тремя центральными защитниками.

Только количество не гарантирует качество, и ошибка Ронжье при выходе из обороны обернулась тем, что Де Брейне вывел на удар Феррана Торреса. Разыгравшийся в последнее время испанец стал автором 600-го гола «Сити» в период работы Хосепа Гвардьолы. Этого могло и хватить, так как марсельская атака выглядела беззубо. Однако «горожане» предпочли не рисковать, и в концовке сделали два контрольных выстрела. Как и ожидалось, свою группу «Сити» проходит на классе.

«Порту» — «Олимпиакос» П — 2:0 (Фабиу Виейра, 11. Сержиу Оливейра, 85)

«Драконы» быстро повели в счете после гола Фабиу Виейры, который еще недавно отличался в юношеской версии турнира, и отметили сразу два юбилея. Так совпало, что 100-я игра ветерана Пепе на таком уровне стала и 100-й лигочемпионской победой его команды. Кроме того, «Порту» выиграл в еврокубках шесть домашних встреч подряд впервые с 1999 года, когда главным тренером был нынешний наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Исторический гол «Ливерпуля»

Группа D

«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн» — 2:0 (Диогу Жота, 55. Салах, 90+3, с пенальти)

В ворота красных вернулся Алиссон, но при этом Юрген Клопп оставил на скамейке свою звездную атакующую тройку — Мане, Роберту Фирмину и Салаха. И, кажется, немецкий тренер погорячился, так как за первый тайм красные ни разу не попали в створ. В последний раз их атака выглядела столь беззубо два года назад, только тогда соперником был «Манчестер Сити», а сейчас — безнадежный аутсайдер группы.

Однако больше расстроили не нули на табло «Энфилда»: на 30-й минуте замена потребовалась получившему травму Фабинью. И все же после перерыва «Ливерпуль» взломал оборону «Мидтьюлланна». «Стеночка» Шачири с Александр-Арнолдом увенчалась выводом Диогу Жоты на пустые ворота. Португалец, который не отличался в Лиге чемпионов целых четыре года, вошел в историю, как автор 10-тысячного гола в 128-летней истории «Ливерпуля». Первый в сентябре 1892 года забил шотландец Джок Смит.

«Аталанта» — «Аякс» — 2:2

Голы: Тадич, 30 — с пенальти (0:1). Л. Траоре, 38 (0:2). Сапата, 54 (1:2). Сапата, 60 (2:2)