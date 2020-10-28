Фанаты «Локо» помогали «Баварии». 70 минут они болели за Семина

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— Ничья будет, прорвемся! Немцу на русской земле делать нечего! — говорит перед матчем с «Баварией» парень, находящийся в опьянении уровня «восторг». Он за «Локо» с детства, приехал вроде бы из Мордовии и абсолютно счастливый звонит жене по видеосвязи, чтобы просто показать стадион в Черкизове. Обычный вроде бы болела, далекий от активного фанатизма, от внутренних войн в клубе и разборок с руководством, но даже он ломается при ответе на, казалось бы, простой вопрос.

— Что для вас лучше: победа над «Баварией» или чтобы «Локомотив» все проиграл, но скорее вернулся Семин?

— Возвращение Семина, — перезагружается он.

— То есть все-таки лучше проиграть? — уточняю.

— Да, зато Семин!

Ради Палыча можно пожертвовать и землей русской.

***

Парадоксально, но «Баварию» в Черкизове вообще любят не меньше, чем своих.

Люди в шарфах «Локо» аплодируют каждому гостю, выходящему из автобуса, а своих, которые через полтора часа должны играть с лучшей командой мира, игнорируют.

Главный тренер проходит мимо — лишь единичное и саркастичное «Николич, верим»! Зе Луиш — ноль реакции. Пару добрых криков в спину получают Гилерме и Крыховяк, а в остальном — тишина.

— Только «Локо» — только победа! — пытается завести взрослый болельщик. Его не поддерживают, испанский стыд.

Я же вновь спрашиваю у стоящего рядом фаната.

— Лучше выиграть или провалиться, чтобы Семин вернулся?— Чтобы вернулся Семин, — отвечает. — И Николич с Кикнадзе ушли из клуба.

Те же лозунги и на трибунах. Гимн Лиги чемпионов, бодрое начало «Локомотива», такая уверенная и злая молодежь против Левандовского с Нойером, голевые моменты у Смолова и, главное, смелая игра в атаку — все это не впечатляет. С главного ультрас-сектора «Юга» в пару сотен голосов звучат два заряда: «Увольняй Кикнадзе из клуба» и «Юрий Палыч, оле-оле-оле». Остальная же часть стадиона вроде бы безразлична к протесту, но и не может организовать ничего взамен.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CG25ahrlSml/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-27T18:54:31+00:00">27 Окт 2020 в 11:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Мы против такого, — говорят мужчины с центрального сектора. — Выражайте свою позицию, кричите о Семине, требуйте уволить Кикнадзе, но перед матчем, в перерыве, после матча, но сейчас-то команду надо поддерживать.

Глядя на игру, есть ощущение, что болеть за бойкий «Локо» важно еще и потому, что «Бавария» расхлябана. Причем ясно это было еще до матча, когда Левандовски, Сане и Коман несколько минут вальяжно сидели в автобусе, хотя вся команда давно ушла к раздевалкам. Покинула немцев и дисциплина на поле: обозначение борьбы, пространство между защитниками, дыры между линиями — каждый перехват «Локомотива» потенциально, при высоком уровне исполнения, может закончиться опасным моментом. Нужно додавливать, нужны сверхусилия, но как сохранить кураж, если после ошибок в завершающей стадии вместо рева стадиона опять начинается сбивающее «Увольняй» и «Юрий Палыч»? Так что встряхивают игроков «Локо» явно не трибуны, а отмененный из-за офсайда Левандовски баварский пенальти — именно после этого эпизода Зе Луиш убегает, а Миранчук наконец-то попадает.

***

И тогда на трибунах наступает перелом. Протестный сектор на юге замолкает, соседние начинают заводить, стадион ревет — и «Локо» выдает блестящую десятиминутку, во время которой давит «Баварию» и может забивать еще, но получает нелогичный гол после дальнего удара Киммиха.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CG3GPFWizZ2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CG3GPFWizZ2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CG3GPFWizZ2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Bayern München (@fcbayern)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-27T20:46:33+00:00">27 Окт 2020 в 1:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Увольняй Кикнадзе из клуба! — вновь просыпается главный фанатский сектор, но на этот раз заряд освистывают. Освистывают не потому, что кто-то полюбил новое руководство или принял Николича. Нет, негодование из-за отставки легенды живет и будет жить — но болеть за Палыча и против своей команды в Черкизове, похоже, больше не позволят.