Гончаренко жестко наехал на судей из-за Карпова. Огонь перед матчем ЦСКА в ЛЕ

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

В преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и загребским «Динамо» на «ВЭБ Арене» прошла очная предматчевая пресс-конференция с участием полузащитника ЦСКА Кристиана Бистровича и главного тренера Виктора Гончаренко.

Дежурное мероприятие неожиданно получилось мегабодрым. Виктор Гончаренко разразился мощным монологом о судействе, отвечая на вопрос о состоянии Вадима Карпова:

— Карпов завтра не сыграет. Он, видимо, плохо поставил нос под удар, и этого не хватило на красную карточку. Надо было подставлять лучше, исходя из того, какое резюме нам выдала ЭСК. Мы решили, что Карпов плохо подстроился. Он вне игры, дальше пока без него.

— Что из себя представляет «Динамо» Загреб? Можно ли сравнить этот клуб с кем-то в РПЛ?

— Все еврокубковые матчи отличаются от РПЛ. Менталитет «Динамо» — это игра на победу в каждом матче. У них хорошее преимущество в национальном первенство по очкам и качеству игроков. Они эмоционально и физически сохраняют больше сил на еврокубки. У них большой опыт участия даже в прошлогодней ЛЧ. Мне не хочется сравнивать Загреб с кем-то во внутреннем чемпионате. Даже матч с «Вольфсбергом» отличался от тех игр, что есть у нас в чемпионате. Это будет напряженная игра и нам важно будет использовать все те моменты, которые мы создадим.

— Как оцените физическую форму ЦСКА сейчас?

— Команду надо оценивать комплексу. Мне важна наша стабильность, а не физика. В предыдущем сезоне и два года назад нам этого не хватало. Она сейчас у нас, в том числе, из-за более широкой обоймы и возможности ротаций состава.

— Как чувствует себя Марио?

— Физическое состояние Марио сейчас гораздо лучше. Он чувствует себя лучше, согласно тестам. Мы посмотрим, как он отреагирует на нагрузки.

— Многие эксперты сейчас хвалят ЦСКА.

— Если мы будем слушать все дифирамбы, то станем мягкотелыми. Не хочу, чтобы наши игроки на это реагировали. У нас молодая команда, резерв для роста у многих серьезный. Как это использовать? Надо становиться лучше на каждой игре и тренировке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCE34yNhe3l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCE34yNhe3l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCE34yNhe3l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kristijan Bistrović (@kristijan.bistrovic)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-30T22:33:34+00:00">30 Июн 2020 в 3:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бистрович же ожидаемо отвечал на вопросы про хорватов и рассказывал журналистам о «Динамо»:

— Я только один раз играл против «Динамо», но уже долгое время смотрю их каждую игру в еврокубках. Там играют мои друзья, которые играют со мной в сборной. Я очень хорошо знаю, как они действуют и в атаке, и в обороне. От тренерского штаба было несколько вопросов о том, как они играют, об их игроках. Я думаю, что мы будем хорошо готовы к этому матчу.

— Играть против хорватской команды — это дополнительная мотивация?

— После жребия я был очень доволен, что мы получили группу с «Динамо». Мы с Николой очень хотели поиграть с хорватами. Для нас это очень приятно!

— Как вам играть в таком темпе?

— Мы играем два раза в неделю, и я люблю такой ритм, когда мало тренировок и много игр. Всем игрокам такое нравится. У нас много футболистов, и мы хорошо подготовлены к каждому матчу.

— ЦСКА как будто летает сейчас. Чувствуете эту легкость, по сравнению с другими клубами?

— Мы действуем хорошо в еврокубках и в РПЛ, должны были в Австрии победить, но вышло неудачно. Завтра будем исправлять ситуацию.

— В опорной зоне сейчас очень большая конкуренция. Как вы с ней справляетесь?

— Сейчас у нас много футболистов, у нас хорошая конкуренция. Каждый игрок может оказаться как в основе, так и на замене. Но все мы должны быть готовы на 100% сыграть в любом матче.