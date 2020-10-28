Гончаренко жестко наехал на судей из-за Карпова. Огонь перед матчем ЦСКА в ЛЕ
И попросил не реагировать на дифирамбы в адрес ЦСКА.
И попросил не реагировать на дифирамбы в адрес ЦСКА.
В преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и загребским «Динамо» на «ВЭБ Арене» прошла очная предматчевая
Дежурное мероприятие неожиданно получилось мегабодрым. Виктор Гончаренко разразился мощным монологом о судействе, отвечая на вопрос о состоянии Вадима Карпова:
— Карпов завтра не сыграет. Он, видимо, плохо поставил нос под удар, и этого не хватило на красную карточку. Надо было подставлять лучше, исходя из того, какое резюме нам выдала ЭСК. Мы решили, что Карпов плохо подстроился. Он вне игры, дальше пока без него.
— Что из себя представляет «Динамо» Загреб? Можно ли сравнить этот клуб с
— Все еврокубковые матчи отличаются от РПЛ. Менталитет «Динамо» — это игра на победу в каждом матче. У них хорошее преимущество в национальном первенство по очкам и качеству игроков. Они эмоционально и физически сохраняют больше сил на еврокубки. У них большой опыт участия даже в прошлогодней ЛЧ. Мне не хочется сравнивать Загреб с
— Как оцените физическую форму ЦСКА сейчас?
— Команду надо оценивать комплексу. Мне важна наша стабильность, а не физика. В предыдущем сезоне и два года назад нам этого не хватало. Она сейчас у нас, в том числе,
— Как чувствует себя Марио?
— Физическое состояние Марио сейчас гораздо лучше. Он чувствует себя лучше, согласно тестам. Мы посмотрим, как он отреагирует на нагрузки.
— Многие эксперты сейчас хвалят ЦСКА.
— Если мы будем слушать все дифирамбы, то станем мягкотелыми. Не хочу, чтобы наши игроки на это реагировали. У нас молодая команда, резерв для роста у многих серьезный. Как это использовать? Надо становиться лучше на каждой игре и тренировке.
Бистрович же ожидаемо отвечал на вопросы про хорватов и рассказывал журналистам о «Динамо»:
— Я только один раз играл против «Динамо», но уже долгое время смотрю их каждую игру в еврокубках. Там играют мои друзья, которые играют со мной в сборной. Я очень хорошо знаю, как они действуют и в атаке, и в обороне. От тренерского штаба было несколько вопросов о том, как они играют, об их игроках. Я думаю, что мы будем хорошо готовы к этому матчу.
— Играть против хорватской команды — это дополнительная мотивация?
— После жребия я был очень доволен, что мы получили группу с «Динамо». Мы с Николой очень хотели поиграть с хорватами. Для нас это очень приятно!
— Как вам играть в таком темпе?
— Мы играем два раза в неделю, и я люблю такой ритм, когда мало тренировок и много игр. Всем игрокам такое нравится. У нас много футболистов, и мы хорошо подготовлены к каждому матчу.
— ЦСКА как будто летает сейчас. Чувствуете эту легкость, по сравнению с другими клубами?
— Мы действуем хорошо в еврокубках и в РПЛ, должны были в Австрии победить, но вышло неудачно. Завтра будем исправлять ситуацию.
— В опорной зоне сейчас очень большая конкуренция. Как вы с ней справляетесь?
— Сейчас у нас много футболистов, у нас хорошая конкуренция. Каждый игрок может оказаться как в основе, так и на замене. Но все мы должны быть готовы на 100% сыграть в любом матче.