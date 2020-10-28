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22:58 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» разгромно уступил «Челси» в матче Лиги чемпионов

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Российский «Краснодар» дома проиграл английскому «Челси» со счетом 0:4 в матче второго тура группы Е футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» в присутствии 10 554 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Каллум Хадсон-Одои (37-я минута), Тимо Вернер (76, с пенальти), Хаким Зиеш (80), забивший первый гол за «Челси», и Кристиан Пулишич (90). На 14-й минуте полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал пенальти, попав в штангу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» провел первый домашний матч на групповом этапе Лиги чемпионов. В четырех последних матчах «Краснодара» в Лиге чемпионов, включая игры раунда плей-офф квалификации против греческого ПАОКа, в ворота команды было назначено четыре пенальти. Все свои восемь голов в Лиге чемпионов Вернер забил в гостевых матчах.

«Краснодар» и «Челси» впервые сыграли между собой, при этом для англичан выезд в Россию стал четвертым в еврокубках. Ранее «Челси» на групповой стадии Лиги чемпионов играл с ЦСКА (2:0, 1:0) в сезоне-2004/05 и со «Спартаком» (2:0, 4:1) в сезоне-2010/2011. В четвертьфинале Лиги Европы сезона-2012/13 англичане встречались с казанским «Рубином» (3:1, 2:3).

Краснодар (Краснодар)

«Челси» после двух туров набрал четыре очка и лидирует в группе Е, у «Краснодара» один балл.

Челси (Лондон)

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Севильей» 4 ноября, «Челси» в тот же день примет «Ренн».

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Краснодар
0:4
Первый тайм: 0:1
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