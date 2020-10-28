«Краснодар» разгромно уступил «Челси» в матче Лиги чемпионов

Голы забили Каллум Хадсон-Одои (37-я минута), Тимо Вернер (76, с пенальти), Хаким Зиеш (80), забивший первый гол за «Челси», и Кристиан Пулишич (90). На 14-й минуте полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал пенальти, попав в штангу.

«Краснодар» провел первый домашний матч на групповом этапе Лиги чемпионов. В четырех последних матчах «Краснодара» в Лиге чемпионов, включая игры раунда плей-офф квалификации против греческого ПАОКа, в ворота команды было назначено четыре пенальти. Все свои восемь голов в Лиге чемпионов Вернер забил в гостевых матчах.

«Краснодар» и «Челси» впервые сыграли между собой, при этом для англичан выезд в Россию стал четвертым в еврокубках. Ранее «Челси» на групповой стадии Лиги чемпионов играл с ЦСКА (2:0, 1:0) в сезоне-2004/05 и со «Спартаком» (2:0, 4:1) в сезоне-2010/2011. В четвертьфинале Лиги Европы сезона-2012/13 англичане встречались с казанским «Рубином» (3:1, 2:3).

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«Челси» после двух туров набрал четыре очка и лидирует в группе Е, у «Краснодара» один балл.

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