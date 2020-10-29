Быть в тонусе. ЦСКА во втором матче Лиги Европы сыграет с загребским «Динамо»

После первого тура в группе K, где также выступают австрийский «Вольфсберг» и нидерландский «Фейенорд», все команды набрали по одному очку. ЦСКА стартовал с ничейного результата в Клагенфурте (1:1), а матч в Загребе между «Динамо» и «Фейенордом» завершился со счетом 0:0.

Армейцы уже на пятой минуте открыли счет в матче с «Вольфсбергом» после точного удара аргентинского нападающего Адольфо Гайча, но удержать победный результат не смогли. Хозяева отыгрались в самом конце первого тайма с пенальти, который реализовал Михаэль Линдль. Защитник Виктор Васин после подачи в свою штрафную не уследил за Деяном Йовеличем, зацепив его рукой. «Мы недовольны таким результатом, рассчитывали на победу, в какой-то мере с нами злую шутку сыграл быстрый гол, после которого мы начали играть ближе к своим воротам и думать, как сдержать соперника», — сказал после матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

В матче «Динамо» — «Фейенорд» тоже были драматичные моменты. На 8-й минуте нападающий роттердамского клуба Стевен Бергёйс не реализовал пенальти, а 72-й минуте гости остались вдесятером после удаления защитника Маркоса Сенеси.

Лига Европы 2020/2021 Группа K, 22.10.2020, 22:00 Динамо З 0 Фейеноорд 0

В 12-м туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА разгромил на своем поле тульский «Арсенал» со счетом 5:1 и вышел на второе место в турнирной таблице, в активе красно-синих 25 очков. Впервые в текущем сезоне голом отметился нападающий Федор Чалов. Первый матч после самоизоляции провел защитник столичной команды Марио Фернандес, игрок вышел в основном составе и был заменен на 59-й минуте. «Его физическое состояние гораздо лучше, по его ощущениям, чувствует себя хорошо, но это игра, посмотрим, насколько он будет готов выйти против «Динамо», — сказал Гончаренко.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 12, 26.10.2020, 19:00 ЦСКА 5 Арсенал Т 1

«Важно использовать свои моменты»

Главный тренер ЦСКА считает, что предстоящий матч против загребского «Динамо» будет тяжелым и напряженным прежде всего из-за игрового менталитета соперника. «Менталитет загребского “Динамо” — это желание побеждать в каждом матче, они имеют хорошее преимущество во внутреннем чемпионате, поэтому у них больше эмоциональных сил остается на международные матчи. Наш соперник имеет серьезный опыт выступления в Лиге чемпионов, есть игроки молодежной и главной сборной, поэтому сравнивать команду с нашим уровнем чемпионата не совсем правильно. В четверг будет тяжелый, напряженный матч, и будет важно использовать свои моменты», — сказал он.

Футбол Лига Европы 2020/2021 Группа K, 29.10.2020, 20:55 ЦСКА - Динамо З -

Гончаренко отметил, что стабильность в игре ЦСКА для него важнее физической формы команды. «Надо комплексно оценивать команду, не только ее физическое состояние. Мне важна, скорее, наша стабильность в игре, чего нам не хватило в предыдущий сезон, два года назад, когда только собирали состав. Если мы будем слушать все дифирамбы в адрес нашей команды, можем стать мягкотелыми, не хочется, чтобы на это реагировали», — сказал тренер.

В составе ЦСКА выступают двое хорватских полузащитников — Никола Влашич и Кристиян Бистрович.

«Когда узнали результаты жеребьевки, были довольны, что получили в соперники загребское “Динамо”. Мы хотели сыграть именно с хорватским клубом, для нас это очень приятное событие, есть возможность сыграть один матч на родине, — признался на пресс-конференции Бистрович. — Я один раз играл против “Динамо”, регулярно слежу за играми этой команды в еврокубках, там играют многие мои друзья, хорошо знаю, как они действуют. Думаю, наша команда будет хорошо готова к этому матчу».

ЦСКА (Москва) Все о команде

Бистрович считает, что график с двумя матчами в неделю хорош для игрового тонуса команды.

«У нас сейчас много игроков, получается хорошая конкуренция, каждый, кто выходит в основном составе или на замену, всегда старается быть готов на 100%. То, что ЦСКА сейчас играет два раза в неделю, для меня хороший игровой тонус. Команда хорошо физически выглядит как в чемпионате, так и в еврокубках. В Австрии могли рассчитывать на победу, но получилось неудачно, в четверг постараемся исправить эту ситуацию», — отметил он.

Лига Европы Все о турнире

«Попросили, чтобы передали Влашичу дать нам фору»

«Динамо» уверенно лидирует в чемпионате Хорватии, у команды 22 очка после восьми матчей, идущая второй «Горица» отстает на шесть баллов. Соперник ЦСКА забил больше всех мячей в лиге — 23, а швейцарский нападающий Марио Гавранович с семью голами возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Подопечные Зорана Мамича одержали победы во всех четырех гостевых матчах с общим счетом 7:2. У «Динамо» было на один день больше времени для отдыха — последний матч в национальном чемпионате команда сыграла 25 октября.

ЦСКА — очень хороший клуб, который отличается прежде всего командными качествами, будет неправильным кого-то выделять в их составе. Мы сделаем все зависящее от себя, чтобы получить положительный результат в матче. Зоран Мамич