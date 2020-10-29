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01:05 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 29 октября. Петербургский «Зенит» в гостях проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии без зрителей, несмотря на просьбу «Боруссии» к местным властям допустить на игру 300 человек.

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Источник: AFP 2020

На 78-й минуте с пенальти отличился Джейдон Санчо, в добавленное ко второму тайму время гол забил Эрлинг Холанд. «Зенит» проиграл третий матч подряд во всех турнирах, ранее петербуржцы дома уступили «Рубину» в матче чемпионата и бельгийскому «Брюгге» в игре Лиги чемпионов с одинаковым счетом 1:2.

Зенит (Санкт-Петербург)

Петербуржцы играли без основных нападающих Малкома и Сердара Азмуна, которые получили травмы, в составе «Боруссии» по тем же причинам отсутствовали защитники Нико Шульц, Марсель Шмельцер и Дан-Аксель Загаду. В основе дортмундцев вышел бельгиец Аксель Витсель, который с 2012 по 2016 год выступал за команду из Санкт-Петербурга. Капитан «Зенита» Артем Дзюба был заменен в перерыве матча.

Боруссия Д (Дортмунд)

«Зенит» и «Боруссия» сыграли третью очную встречу в рамках Лиги чемпионов. Команды встречались в 1/8 финала турнира сезона-2013/14, петербуржцам удалось выиграть в ответной гостевой игре со счетом 2:1, однако по разнице мячей дальше прошла «Боруссия», так как победила в первом матче со счетом 4:2.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Лацио», а «Боруссия» в гостях встретится с «Брюгге». Оба матча пройдут 4 ноября.

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Боруссия Д
2:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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