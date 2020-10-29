«Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

На 78-й минуте с пенальти отличился Джейдон Санчо, в добавленное ко второму тайму время гол забил Эрлинг Холанд. «Зенит» проиграл третий матч подряд во всех турнирах, ранее петербуржцы дома уступили «Рубину» в матче чемпионата и бельгийскому «Брюгге» в игре Лиги чемпионов с одинаковым счетом 1:2.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Петербуржцы играли без основных нападающих Малкома и Сердара Азмуна, которые получили травмы, в составе «Боруссии» по тем же причинам отсутствовали защитники Нико Шульц, Марсель Шмельцер и Дан-Аксель Загаду. В основе дортмундцев вышел бельгиец Аксель Витсель, который с 2012 по 2016 год выступал за команду из Санкт-Петербурга. Капитан «Зенита» Артем Дзюба был заменен в перерыве матча.

Боруссия Д (Дортмунд) Все о команде

«Зенит» и «Боруссия» сыграли третью очную встречу в рамках Лиги чемпионов. Команды встречались в 1/8 финала турнира сезона-2013/14, петербуржцам удалось выиграть в ответной гостевой игре со счетом 2:1, однако по разнице мячей дальше прошла «Боруссия», так как победила в первом матче со счетом 4:2.