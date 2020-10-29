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09:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» в ЛЧ: Ноль очков в двух матчах. Есть ли надежда?

«Зенит» не выстоял в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов — «Боруссия» победила 2:0.

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Источник: Спорт-Экспресс

Другой чемпион

За два с половиной года работы в «Зените» Сергей Семак раз пять-шесть повторял на пресс-конференциях вариации одной и той же фразы: «Тяжело играть против команд, которые обороняются всем составом». Действительно, в РПЛ на «Газпром Арене» сине-бело-голубые часто боролись против «автобусов» разных комплектаций и нередко теряли очки. Но до сих пор было загадкой, способен ли сам «Зенит» намертво закрыться на своей половине поля.

Год назад в Лейпциге чемпионам России тоже было сложно, но соперник тогда хотя бы давал гостям мяч. И контратаки у «Зенита» были, и даже позиционные — именно в результате одной из них Ракицкий открыл счет. И «стандарты» у невской команды кое-какие были. В общем, в том матче гости играли от обороны, но терпимо. А в среду мы увидели беспросветный бронированный «автобус».

Семак снова не стал играть по схеме с тремя центральными защитниками, хотя при таком плане на игру она была бы оправдана — в обороне теоретически могли выйти Ракицкий, Ловрен и Дуглас Сантос, а фланговым защитникам дали бы больше свободы впереди. Но нет — «Зенит» сыграл по строгой схеме 4−1−4−1 и оборонялся. Кажется, за весь матч хозяева едва ли хотя бы два раза непрерывно владели мячом дольше минуты.

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Излишняя осторожность

Семак не в первый раз привез «Зенит» на «Сигнал Идуна Парк» — весной 2014 года он тоже был главным тренером сине-бело-голубых на матче Лиги чемпионов. Только с приставкой — «исполняющий обязанности». Тогда «Зенит» победил, но не страдал. Другое дело, что результат матча едва ли что-то решал — в первом игре на «Петровском» российская команда уступила команде Юргена Клоппа со счетом 2:4, а в гостях неожиданно победила 2:1. Приятный успех, но не давший ничего.

Все равно тот «Зенит» был еще командой Лучано Спаллетти, поэтому, наверное, и лихим — при итальянце игра сине-бело-голубых была зрелищной, хотя и далеко не всегда они побеждали.

Этот «Зенит» — осторожный. Потенциал у отдельных футболистов есть, но у команды трудности с его реализацией. Потому что у тренерского штаба фокус на аккуратность.

Да, «Боруссия» — фаворит группы, и было ясно, что в гостях «Зениту» даже при пустых трибунах придется владеть мячом меньше. Но чемпионы России сыграли с беспрецедентно низкой линией обороны, а также полным отсутствием прессинга и контригры. Хотя в первом тайме у «Зенита» даже был момент: вратарь «Боруссии» Бюрки опоздал на подачу, и Дриусси едва не открыл счет.

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Не выдержали

Болельщиков на игре не было, поэтому во время трансляции было отлично слышно тренеров. Семак постоянно просил игроков сохранить мяч, а Дзюбе говорил играть по опорникам соперника. У форварда не получилось. Вообще было странно видеть Дзюбу в основном составе, учитывая такой план — верховых мячей он все равно ловить не мог, а впереди пользу принес бы кто-то быстроногий.

Семак признал тактическую ошибку в перерыве и заменил Дзюбу на Мостового. Однако полузащитник «Зенита» отправился не на фланг, а как раз в центр нападения. Любопытное решение, учитывая наличие Дриусси. В любом случае перестановка не сыграла — Мостовой, как и Дзюба, оказался отрезан от игры.

Стандартные положения, которые часто спасают «Зенит», на этот раз тоже гостям не помогли. Их просто не было: первый угловой сине-бело-голубые подали на 76-й минуте, а фолы в атаке зарабатывать было некому, да и способов было мало.

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А вот у «Боруссии» шансы на «стандарты» оставались всю игру, хотя она еще до пенальти могла забить и с игры — ударов у дортмундцев хватало, но они редко несли в себе опасность. А вот 11-метровый — реальный шанс на гол. Караваев уронил Торгана Азара в штрафной, а Санчо легко забил.

Если оставить формальности, все сводилось к тому, как долго «Зенит» вытерпит в Дортмунде. Он, конечно, мог и доиграть до финального свистка, но было очень тяжело. После пропущенного мяча гости попытались раскрыться, но выглядело это так, словно случилось стихийно — кажется, «Зенит» не планировал такую игру.

В добавленное время Холанн установил окончательный счет, но это уже не важно. «Зенит» проиграл третий матч подряд и начал Лигу чемпионов с двух поражений.

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Боруссия Д
2:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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