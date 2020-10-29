«Юве» не засчитали три гола, Месси тащит своих. «Барса» разобралась с Пирло
Тренер из Пирло пока так себе.
Тренер из Пирло пока так себе.
Противостояние «Барселоны» и «Юве» должно было обернуться долгожданной встречей Месси и Криштиану — главные монстры мирового футбола не играли против друг друга с тех пор, как Рон переехал в Италию. Увы, очередной положительный результат теста на COVID не оставил лидеру сборной Португали шансов: игру против «Барсы» он был вынужден пропустить.
В первых пяти турах Серии А «Ювентус» Пирло победил только дважды, но дела «Барселоны» перед матчем тоже шли так себе: 12-е место в Ла Лиге (правда, с матчами в запасе) и однозначное поражение в класико. Хотя бы наконец из клуба ушел Бартомеу.
«Ювентус» начал матч максимально зажато и сразу же проворонил без пары сантиметров голевую атаку: Гризманн уже на третьей минуте зарядил в штангу ворот Щенсны. Через десять минут каталонцы вышли вперед — не без помощи рикошета, но Дембеле положил роскошный мяч, уже второй в этой Лиге чемпионов.
К середине тайма «Барса» перебила соперника в два с половиной раза, а Дембеле успел поиздеваться над «Юве» в чужой штрафной. Команда Пирло очень плохо справлялась с комбинационной игрой блауграны, хотя свои шансы были и у хозяев.
Они даже забили, в общей сложности реф матча Данни Маккели отменил три гола «Ювентуса». Все три забил Мората, в каждом из эпизодов попавший в офсайд.
В середине второго тайма у «Юве» была возможность переломить этот матч («Барселона» ослабила хватку), но даже на полноценные моменты команда Пирло не наиграла — лишь на беспредметные заходы в штрафную. При минимальном перевесе по счету каталонцы умудрялись катать в свое удовольствие в матче с таким опасным соперником.
За пять минут до окончания основного времени Демирал срубил Пьянича и упростил задачу сопернику, схлопотав повторную желтую. Второй мяч «Барселона»
Тяжелая перестройка «Ювентуса» продолжается, а «Барселона» после важной стратегической победы на поле главного конкурента добивается лидерства в своей группе. Вопрос выхода в