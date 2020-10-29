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09:40 (мск), источник: Sport24

«Юве» не засчитали три гола, Месси тащит своих. «Барса» разобралась с Пирло

Тренер из Пирло пока так себе.

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Противостояние «Барселоны» и «Юве» должно было обернуться долгожданной встречей Месси и Криштиану — главные монстры мирового футбола не играли против друг друга с тех пор, как Рон переехал в Италию. Увы, очередной положительный результат теста на COVID не оставил лидеру сборной Португали шансов: игру против «Барсы» он был вынужден пропустить.

В первых пяти турах Серии А «Ювентус» Пирло победил только дважды, но дела «Барселоны» перед матчем тоже шли так себе: 12-е место в Ла Лиге (правда, с матчами в запасе) и однозначное поражение в класико. Хотя бы наконец из клуба ушел Бартомеу.

«Ювентус» начал матч максимально зажато и сразу же проворонил без пары сантиметров голевую атаку: Гризманн уже на третьей минуте зарядил в штангу ворот Щенсны. Через десять минут каталонцы вышли вперед — не без помощи рикошета, но Дембеле положил роскошный мяч, уже второй в этой Лиге чемпионов.

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К середине тайма «Барса» перебила соперника в два с половиной раза, а Дембеле успел поиздеваться над «Юве» в чужой штрафной. Команда Пирло очень плохо справлялась с комбинационной игрой блауграны, хотя свои шансы были и у хозяев.

Они даже забили, в общей сложности реф матча Данни Маккели отменил три гола «Ювентуса». Все три забил Мората, в каждом из эпизодов попавший в офсайд.

Ни по одному моменту вопросов к судье не возникало, а тотальная невезучесть объяснялась очень легко: легендарный капер Георгий Черданцев перед игрой предложил ставить на гол несчастного испанца.

В середине второго тайма у «Юве» была возможность переломить этот матч («Барселона» ослабила хватку), но даже на полноценные моменты команда Пирло не наиграла — лишь на беспредметные заходы в штрафную. При минимальном перевесе по счету каталонцы умудрялись катать в свое удовольствие в матче с таким опасным соперником.

За пять минут до окончания основного времени Демирал срубил Пьянича и упростил задачу сопернику, схлопотав повторную желтую. Второй мяч «Барселона» все-таки забила, но с пенальти: Бернардески толкнул Фати, а Месси, делавший на Дембеле ассист, отличился на этот раз сам.

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Тяжелая перестройка «Ювентуса» продолжается, а «Барселона» после важной стратегической победы на поле главного конкурента добивается лидерства в своей группе. Вопрос выхода в плей-офф (в параллельной игре Киев и «Ференцварош» скатали ничью) потихоньку решается.

Ювентус
0:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
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