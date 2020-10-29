Петржела: У «Зенита» снова будет четвёртое место в группе, можно даже о ЛЕ не мечтать

«В Лиге чемпионов “Зенит” чаще всего играет от обороны. Сегодняшняя игра против “Боруссии” не исключение. Питерцы ждут ошибки соперника, но в еврокубках ошибаются очень редко. Не дождались, вот и не забили.



Будто повторение прошлого года. Снова будет четвёртое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я, как и другие болельщики “Зенита”, каждый раз жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит. Даже удивительно, почему они так плохо играют. Сложно сказать, почему так выходит. Видимо, чемпионат России совсем слаб, раз в Европе ничего не получается», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.