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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Петржела: У «Зенита» снова будет четвёртое место в группе, можно даже о ЛЕ не мечтать

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат выездного матча подопечных Сергея Семака с дортмундской «Боруссией», завершившегося поражением со счётом 0:2.

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Источник: РИА "Новости"

«В Лиге чемпионов “Зенит” чаще всего играет от обороны. Сегодняшняя игра против “Боруссии” не исключение. Питерцы ждут ошибки соперника, но в еврокубках ошибаются очень редко. Не дождались, вот и не забили.

Будто повторение прошлого года. Снова будет четвёртое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я, как и другие болельщики “Зенита”, каждый раз жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит. Даже удивительно, почему они так плохо играют. Сложно сказать, почему так выходит. Видимо, чемпионат России совсем слаб, раз в Европе ничего не получается», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Боруссия Д
2:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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