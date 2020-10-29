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09:44 (мск), источник: ТАСС

Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,2 балла

ТАСС, 29 октября. Бельгия в таблице коэффициентов УЕФА приблизилась к России на 0,2 балла благодаря ничьей «Брюгге» в матче Лиги чемпионов с «Лацио». Россия же не набрала ни одного очка за два игровых дня турнира.

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Во вторник «Локомотив» проиграл «Баварии» (1:2), а в среду «Краснодар» и «Зенит» уступили «Челси» (0:4) и «Боруссии» (0:2) соответственно. У России по-прежнему остается 37,049 балла. Выступающий в группе с «Зенитом» «Брюгге» сыграл вничью с «Лацио» и принес Бельгии еще 0,2 балла. Общий коэффициент теперь составляет 33,900.

В четверг матч второго тура группового этапа Лиги Европы проведет ЦСКА, который дома сыграет с загребским «Динамо». У бельгийцев в этом турнире выступают «Антверпен», «Гент» и «Стандард». Однако шансы на победу у «Антверпена» и «Стандарда» не так высоки, так как первый принимает «Тоттенхэм», а второй играет в Лиссабоне с «Бенфикой».

В сезоне-2019/20 Россия опустилась с шестой на седьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, в результате чего в сезоне-2021/22 страну на международной арене представят не шесть, а пять клубов.

Две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), один клуб сыграет в Лиге Европы (квалификационный раунд плей-офф), две команды выступят в новом турнире УЕФА под названием «Лига конференций» (третий и второй квалификационные раунды). У расположившейся на шестой строчке Португалии в следующем сезоне в еврокубках будут играть шесть клубов.

В сезоне-2020/21 от России в еврокубки было делегировано шесть клубов, но только четыре из них продолжают выступление. Чемпион страны петербургский «Зенит», вице-чемпион московский «Локомотив» и бронзовый призер «Краснодар» выступают в групповом этапе Лиги чемпионов. Единственным представителем России на групповой стадии Лиги Европы является ЦСКА, который в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате страны. «Ростов» и московское «Динамо» не сумели пройти квалификацию в групповой этап Лиги Европы.

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Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0,5 очка.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

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