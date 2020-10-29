Российские клубы в Европе — третий сорт. Это наше заслуженное место

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Российский гегемон «Зенит» уже во 2-м туре Лиги чемпионов практически теряет шансы на выход из группы и оказывается неконкурентоспособным в сравнении со своими соперниками. Удельный вес двух последних побед в чемпионате России сегодня не позволяет лидеру нашего футбола рассчитывать на плей-офф ЛЧ. Мы деградируем, это особенно заметно даже на фоне не самых распиаренных европейских команд.

В последний раз «Зенит» выходил из группы в Лиге чемпионов пять лет назад.

В тот момент в Петербурге выступали Халк и Витсель, ставшие самыми удачными трансферами в истории клуба. С тех пор селекционеры сине-бело-голубых не смогли даже приблизиться к покупкам игроков такого уровня, которые могли бы делать разницу не только в РПЛ, но и в Европе. Конкуренция во внутреннем первенстве настолько низка, что глядя на противостояния флагмана с европейцами, часто становится не по себе, а то и просто стыдно. Да остальные наши клубы уступают соперникам без преувеличения в каждом компоненте игры. Оправданий таким результатом искать не стоит — их попросту нет.

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Российские тренеры сегодня не востребованы в развитых футбольных странах, а игроков, выступающих за пределами родины, можно почитать по пальцам одной руки. Европейцам не нужны даже бесплатные люди из России, наш первый и последний тренер в топовых чемпионатах — Леонид Слуцкий — вернулся домой через два года и вряд еще когда-нибудь отправится на Запад.

В переговорах с нашими клубами европейские партнеры воспринимают лидеров нашего футбола, как мешки с деньгами, выкручивая руки и выбивая из русских Иванов их доллары и евро. Пока в РПЛ будут существовать коллективы с государственным финансированием, команды, которыми управляют агенты, заинтересованные только в своем заработке, а не в развитии, ничего не изменится.

Наш футбол сегодня находится на таком уровне, что мы хвалим взахлеб «Локомотив» за поражение (!) от «Баварии», которое не оказалось крупным.

Мы будем бесконечно долго радоваться и отмечать через года круглые даты тех немногих голов наших парней в составах европейских команд. Мы станем без конца обсуждать возможность отъезда лидеров нашей сборной в Европу и следить за каждым их шагом, как за самым интересным сериалом. К сожалению, российский футбольный болельщик сегодня — человек третьего сорта, вынужденный довольствоваться тем немногим, что доступно для него на европейской сцене.

Изменится ли ситуация в ближайшие пять лет? Шансов на это, увы, практически нет.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции