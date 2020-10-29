Травма Неймара и хет-трик Рэшфорда, невероятный «МЮ» и странный «Лейпциг». Главное в Лиге чемпионов в среду
Обзор заключительных матчей 2-го тура Лиги чемпионов.
Обзор заключительных матчей 2-го тура Лиги чемпионов.
«Севилья» — «Ренн» — 1:0 (Л.де Йонг, 55)
«Севилья» часто начинает матчи размеренно, но здесь начала гнуть свою линию с первых минут. Три последних игры без забитых голов обязывали хозяев идти вперед. Создав два опасных момента в первые восемь минут, они доминировали и дальше. Мунир был очень активен, но лучше всех — голкипер «Ренна» Гомис. Не раз темнокожий вратарь спасал гостей в сложных ситуациях.
Во втором тайме характер встречи не изменился. Призрак четвертой безголевой для «Севильи» игры отогнал де Йонг, забивший после передачи с левого фланга уже упомянутого Мунира. «Севилья» и впоследствии не сбавила оборотов, Гомису приходилось трудиться снова и снова. Матч так и закончился 1:0, но эту победу «Севильи» можно назвать сверхубедительной. Пусть не по счету, но по моментам и по игре. У «Ренна» был один герой — вратарь.
«Брюгге» — «Лацио» — 1:1 (Фанакен, 42, с пенальти — Корреа, 14)
«Лацио» набрал хороший ход, но отправился в Бельгию без десяти игроков, включая обладателя «Золотой бутсы"-2019/20 Иммобиле. У нападающего коронавирус, как и у трех его товарищей. Зато в стартовом составе играл
Поначалу небо над Римом казалось безоблачным. Несмотря на равную игру и обилие желтых карточек (три в первом тайме), моменты создавал только «Лацио». Да и относительно быстрый гол поднял настроение хозяевам — Корреа получил пас от Марусича, перехитрил оборону «Брюгге» и с линии штрафной площади пробил в угол.
Но гости сумели сравнять счет. С пенальти под занавес тайма это сделал Фанакен. Преимущество «Брюгге» нарастало, а во втором тайме и вовсе стало угрожающим. Рейна летал по штрафной, Соболь не попадал в угол ворот.
У «Лацио» моменты стали возникать к концу встречи, но победа итальянцев была бы несправедлива. «Брюгге» провел очень качественный матч и доказал, что бельгийцы в этой группе будут претендовать на многое. Ничья получилась
«Ференцварош» — «Динамо» К — 2:2 (Нгуен, 59. Боли, 90 — Цыганков, 28, с пенальти. де Пена, 41)
Пройдя «Селтик», «Динамо» З и «Мольде», в групповом этапе венгры начали за упокой. После разгрома от «Барселоны» (1:5) команде Реброва не сулили ничего хорошего и против его бывшего клуба.
Позиционная борьба понемногу смещалась к штрафной «Ференцвароша», где на 27-й минуте гости умудрились дважды за пару секунд нарушить правила. Два пенальти за это не дают, а единственный четко реализовал Цыганков. Моментов было мало, но киевляне своими дорожили. Счет стал 2:0 после того, как де Пена замкнул на дальнем фланге передачу Буяльского.
Но эти венгры не так просты, как кажутся, а команда Мирчи Луческу отнеслась к этому матчу уж слишком рационально. Взаимное перекатывание мяча прервал гол с острого угла Нгуена. «Динамо» потеряло, казалось бы, железную уверенность. Прессинг «Ференцвароша» привел сначала к удалению Сидорчука, а потом и ко второму пропущенному голу. Комбинация Мак — Ледуни завершилась тем, что Боли в падении вколотил мяч в сетку.
Хозяева понеслись вперед и уже в добавленное время заставили серьезно трудиться вратаря «Динамо» Бойко. Он не подвел.
«Манчестер Юнайтед» — «Лейпциг» — 5:0 (Гринвуд, 21. Рэшфорд, 74, 78, 90+2. Марсьяль, 87, с пенальти)
В Манчестере прошел бой за первое место в группе Н. В прошлом туре АПЛ «МЮ» не смог распечатать ворота «Челси», да и выглядел не слишком убедительно. К тому же команде тяжело даются последние домашние встречи. Но тут хозяева набросились на соперника с удвоенной энергией. Погба и Марсьяль на этот раз были в стартовом составе и играли важную роль в атакующих действиях «красных дьяволов».
Счет был открыт после того, как Погба выполнил прекрасную передачу на угол штрафной площади, и Гринвуд, убежавший от Хальстенберга, забил свой дебютный мяч в Лиге чемпионов.
Юлиан Нагельсманн славится умением трансформировать свою команду по ходу матча, так что «Лейпциг» еще в первом тайме провел несколько неплохих атак. Самый опасный — удар Нкунку, который отразил де Хеа.
И во втором тайме немцы продолжили искать бреши в обороне «МЮ». Отличный момент был у Конате, он бил метров с трех, но де Хеа опять на высоте!
Пытаясь отыграться, «Лейпциг» все выше поднимал свой центр обороны. Этим и воспользовались манкунианцы. Удар Бруну Фернандеша вратарь Гулачи отбил, но провалы становились все кошмарней. Рэшфорд дважды похоронил надежды гостей на достойный исход, причем забивая первый свой гол, он убежал чуть ли не со своей половины поля. Когда все стало ясно, Сульшер сделал последние замены, дав поиграть и Кавани.
Самое интересное, что Нагельсманн не отказался от атакующей игры даже после 0:3. Но очередной провал в обороне гостей привел к пенальти. Марсьяль его реализовал, затем сделал голевую передачу на Рэшфорда, оформившего
«Истанбул ББ» — «ПСЖ» — 0:2 (Кин, 64, 79)
Обе команды проиграли свои матчи в первом туре, но если поражение турецкого клуба в Лейпциге было ожидаемо, то домашнее фиаско «ПСЖ» с «МЮ» не оставляло команде Томаса Тухеля права на очередную осечку. В стартовом составе хозяев были знакомые нам защитники Шкртел и Епуряну, а Мехмет Топал проводил свой сотый матч в еврокубках.
Поначалу игра шла на встречных курсах, жесткие стыки и фолы следовали один за другим. После окончания первой 15-минутки соперники обменялись опасными дальними ударами. Турки не робели, но самую большую головную боль Тухелю доставила травма Неймара, который не сыграл и получаса и был заменен на Сарабию. Интересно, что после этого «ПСЖ» заиграл опаснее, усилил прессинг, вынуждая хозяев чаще терять мячи.
В самом начале второго тайма «Истанбул» простил Сарабия. Но в дальнейшем удары парижан ложились все плотнее, хозяева все больше выдыхались, и гол двадцатилетнего Кина выглядел уже логичным. Не прикрыли его ни Шкртел, ни Епуряну.
Надо отдать должное туркам, они прибавили, провели несколько хороших фланговых атак, однако Навас был в этот вечер непробиваем. На энергосберегающий режим перед трудным выездом к «Нанту» Тухель смог перевести свою команду только после того, как Кин сделал дубль. «Истанбул» заслужил похвалу, но остается аутсайдером группы Н.