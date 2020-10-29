Травма Неймара и хет-трик Рэшфорда, невероятный «МЮ» и странный «Лейпциг». Главное в Лиге чемпионов в среду

Группа Е

«Севилья» прервала безголевую серию

«Севилья» — «Ренн» — 1:0 (Л.де Йонг, 55)

«Севилья» часто начинает матчи размеренно, но здесь начала гнуть свою линию с первых минут. Три последних игры без забитых голов обязывали хозяев идти вперед. Создав два опасных момента в первые восемь минут, они доминировали и дальше. Мунир был очень активен, но лучше всех — голкипер «Ренна» Гомис. Не раз темнокожий вратарь спасал гостей в сложных ситуациях.

Во втором тайме характер встречи не изменился. Призрак четвертой безголевой для «Севильи» игры отогнал де Йонг, забивший после передачи с левого фланга уже упомянутого Мунира. «Севилья» и впоследствии не сбавила оборотов, Гомису приходилось трудиться снова и снова. Матч так и закончился 1:0, но эту победу «Севильи» можно назвать сверхубедительной. Пусть не по счету, но по моментам и по игре. У «Ренна» был один герой — вратарь.

Группа F

«Брюгге» подтвердил свой характер

«Брюгге» — «Лацио» — 1:1 (Фанакен, 42, с пенальти — Корреа, 14)

«Лацио» набрал хороший ход, но отправился в Бельгию без десяти игроков, включая обладателя «Золотой бутсы"-2019/20 Иммобиле. У нападающего коронавирус, как и у трех его товарищей. Зато в стартовом составе играл экс-железнодорожник Кайседо.

Поначалу небо над Римом казалось безоблачным. Несмотря на равную игру и обилие желтых карточек (три в первом тайме), моменты создавал только «Лацио». Да и относительно быстрый гол поднял настроение хозяевам — Корреа получил пас от Марусича, перехитрил оборону «Брюгге» и с линии штрафной площади пробил в угол.

Но гости сумели сравнять счет. С пенальти под занавес тайма это сделал Фанакен. Преимущество «Брюгге» нарастало, а во втором тайме и вовсе стало угрожающим. Рейна летал по штрафной, Соболь не попадал в угол ворот.

У «Лацио» моменты стали возникать к концу встречи, но победа итальянцев была бы несправедлива. «Брюгге» провел очень качественный матч и доказал, что бельгийцы в этой группе будут претендовать на многое. Ничья получилась по-настоящему боевой.

Группа G

Луческу не смог победить в Венгрии

«Ференцварош» — «Динамо» К — 2:2 (Нгуен, 59. Боли, 90 — Цыганков, 28, с пенальти. де Пена, 41)

Пройдя «Селтик», «Динамо» З и «Мольде», в групповом этапе венгры начали за упокой. После разгрома от «Барселоны» (1:5) команде Реброва не сулили ничего хорошего и против его бывшего клуба.

Позиционная борьба понемногу смещалась к штрафной «Ференцвароша», где на 27-й минуте гости умудрились дважды за пару секунд нарушить правила. Два пенальти за это не дают, а единственный четко реализовал Цыганков. Моментов было мало, но киевляне своими дорожили. Счет стал 2:0 после того, как де Пена замкнул на дальнем фланге передачу Буяльского.

Но эти венгры не так просты, как кажутся, а команда Мирчи Луческу отнеслась к этому матчу уж слишком рационально. Взаимное перекатывание мяча прервал гол с острого угла Нгуена. «Динамо» потеряло, казалось бы, железную уверенность. Прессинг «Ференцвароша» привел сначала к удалению Сидорчука, а потом и ко второму пропущенному голу. Комбинация Мак — Ледуни завершилась тем, что Боли в падении вколотил мяч в сетку.

Хозяева понеслись вперед и уже в добавленное время заставили серьезно трудиться вратаря «Динамо» Бойко. Он не подвел.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CG5201Mn7hO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CG5201Mn7hO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CG5201Mn7hO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ferencvárosi Torna Club (@ftcofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-28T22:29:37+00:00">28 Окт 2020 в 3:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Группа Н

Шок от «МЮ»!

«Манчестер Юнайтед» — «Лейпциг» — 5:0 (Гринвуд, 21. Рэшфорд, 74, 78, 90+2. Марсьяль, 87, с пенальти)

В Манчестере прошел бой за первое место в группе Н. В прошлом туре АПЛ «МЮ» не смог распечатать ворота «Челси», да и выглядел не слишком убедительно. К тому же команде тяжело даются последние домашние встречи. Но тут хозяева набросились на соперника с удвоенной энергией. Погба и Марсьяль на этот раз были в стартовом составе и играли важную роль в атакующих действиях «красных дьяволов».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CG53eP2B0E_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CG53eP2B0E_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CG53eP2B0E_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Manchester United (@manchesterunited)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-28T22:35:16+00:00">28 Окт 2020 в 3:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет был открыт после того, как Погба выполнил прекрасную передачу на угол штрафной площади, и Гринвуд, убежавший от Хальстенберга, забил свой дебютный мяч в Лиге чемпионов.

Юлиан Нагельсманн славится умением трансформировать свою команду по ходу матча, так что «Лейпциг» еще в первом тайме провел несколько неплохих атак. Самый опасный — удар Нкунку, который отразил де Хеа.

И во втором тайме немцы продолжили искать бреши в обороне «МЮ». Отличный момент был у Конате, он бил метров с трех, но де Хеа опять на высоте!

Пытаясь отыграться, «Лейпциг» все выше поднимал свой центр обороны. Этим и воспользовались манкунианцы. Удар Бруну Фернандеша вратарь Гулачи отбил, но провалы становились все кошмарней. Рэшфорд дважды похоронил надежды гостей на достойный исход, причем забивая первый свой гол, он убежал чуть ли не со своей половины поля. Когда все стало ясно, Сульшер сделал последние замены, дав поиграть и Кавани.

Самое интересное, что Нагельсманн не отказался от атакующей игры даже после 0:3. Но очередной провал в обороне гостей привел к пенальти. Марсьяль его реализовал, затем сделал голевую передачу на Рэшфорда, оформившего хет-трик. 5:0 — прошлогодний полуфиналист ЛЧ почему-то развалился, как карточный домик.

«Истанбул ББ» — «ПСЖ» — 0:2 (Кин, 64, 79)

Обе команды проиграли свои матчи в первом туре, но если поражение турецкого клуба в Лейпциге было ожидаемо, то домашнее фиаско «ПСЖ» с «МЮ» не оставляло команде Томаса Тухеля права на очередную осечку. В стартовом составе хозяев были знакомые нам защитники Шкртел и Епуряну, а Мехмет Топал проводил свой сотый матч в еврокубках.

Поначалу игра шла на встречных курсах, жесткие стыки и фолы следовали один за другим. После окончания первой 15-минутки соперники обменялись опасными дальними ударами. Турки не робели, но самую большую головную боль Тухелю доставила травма Неймара, который не сыграл и получаса и был заменен на Сарабию. Интересно, что после этого «ПСЖ» заиграл опаснее, усилил прессинг, вынуждая хозяев чаще терять мячи.

В самом начале второго тайма «Истанбул» простил Сарабия. Но в дальнейшем удары парижан ложились все плотнее, хозяева все больше выдыхались, и гол двадцатилетнего Кина выглядел уже логичным. Не прикрыли его ни Шкртел, ни Епуряну.

Надо отдать должное туркам, они прибавили, провели несколько хороших фланговых атак, однако Навас был в этот вечер непробиваем. На энергосберегающий режим перед трудным выездом к «Нанту» Тухель смог перевести свою команду только после того, как Кин сделал дубль. «Истанбул» заслужил похвалу, но остается аутсайдером группы Н.