Эрлинг Холанд поставил рекорд Лиги чемпионов по забитым мячам за 10 первых матчей

20-летний норвежец превзошёл достижение, которое ранее принадлежало сразу трём нападающим. Симоне Индзаги (бывший игрок «Лацио»), Гарри Кейн (Тоттенхэм) и Садио Мане (Ливерпуль) за 10 первых матчей забили по девять мячей.



28 октября дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.