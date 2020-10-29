Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
Фейеноорд
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Заря Лг
Брага
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:55
Лилль
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:55
Антверпен
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Слован Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
ЧФР
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Дандолк
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Ницца
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Лех
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
Риека
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
8«Локомотив» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ЛЧ
18:05 (мск), источник: Vesti.kz

ЦСКА Зайнутдинова представил проморолик ко второму матчу в группе Лиги Европы

Команды набрали одинаковое количество очков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, опубликовал проморолик к домашнему матчу с хорватским «Динамо» (Загреб) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдет сегодня, 29 октября, в Москве. Начало — в 23:55 по времени Нур-Султана. Матч покажут в прямом эфире.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА (Москва)

В первом туре московский клуб в гостях сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1).

В квартете К по дополнительным показателям лидирует ЦСКА. Следом идут «Вольфсберг», «Динамо» (Загреб) и «Фейеноорд». Все команды набрали по одному баллу.

Читайте также
Футзальному "Кайрату" засчитано техническое поражение из-за коронавируса
Российские клубы в Европе — третий сорт. И это заслуженное место
«Юве» не засчитали три гола. «Барса» разобралась с Пирло
Самый презираемый боец UFC обесценил победы Нурмагомедова
Травма Неймара и хет-трик Рэшфорда. Главное в Лиге чемпионов
Бывший боец UFC из России проведет поединок по правилам бокса
КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Ростова»
На что обратить внимание при покупке товаров на AliExpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь