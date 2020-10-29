ЦСКА Зайнутдинова представил проморолик ко второму матчу в группе Лиги Европы
Команды набрали одинаковое количество очков.
Команды набрали одинаковое количество очков.
Московский ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, опубликовал проморолик к домашнему матчу с хорватским «Динамо» (Загреб) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет сегодня, 29 октября, в Москве. Начало — в 23:55 по времени
В первом туре московский клуб в гостях сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1).
В квартете К по дополнительным показателям лидирует ЦСКА. Следом идут «Вольфсберг», «Динамо» (Загреб) и «Фейеноорд». Все команды набрали по одному баллу.