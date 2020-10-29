Рэшфорд раскрыл, что сказал ему Сульшер перед его выходом на поле с «Лейпцигом»
Была дана установка.
Была дана установка.
В разговоре с BT Sport после матча Маркус Рэшфорд объяснил: «Менеджер сказал нам, когда мы выходили, чтобы мы попытались увеличить темп».
«Для нас это означает движение вперед. Там определенно были пробелы. У нас были Бруну и Погба, а Анто бежал вперед, и мы все время выглядели опасно и чувствовали, что можем забивать каждый раз, когда идем в атаку».
«Это была настоящая командная игра. Отлично выступили и игроки старта, и запасные».
«Мы не могли требовать большего, чем это, с точки зрения отношения и намерения пойти и выиграть игру. Это сработало в нашу пользу».