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22:08 (мск), источник: Sports.Ru

Рэшфорд раскрыл, что сказал ему Сульшер перед его выходом на поле с «Лейпцигом»

Была дана установка.

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Источник: AP 2020

В разговоре с BT Sport после матча Маркус Рэшфорд объяснил: «Менеджер сказал нам, когда мы выходили, чтобы мы попытались увеличить темп».

«Для нас это означает движение вперед. Там определенно были пробелы. У нас были Бруну и Погба, а Анто бежал вперед, и мы все время выглядели опасно и чувствовали, что можем забивать каждый раз, когда идем в атаку».

«Это была настоящая командная игра. Отлично выступили и игроки старта, и запасные».

«Мы не могли требовать большего, чем это, с точки зрения отношения и намерения пойти и выиграть игру. Это сработало в нашу пользу».

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