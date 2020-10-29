ЦСКА и загребское «Динамо» сыграли вничью — 0:0. «Армейцы» нанесли 25 ударов по воротам

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Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

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Футболисты ЦСКА нанесли 25 ударов по воротам (7 — в створ), хорватская команда — 7 ударов по воротам (1 — в створ).

ЦСКА (Москва) Все о команде

Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Ему помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный арбитр — Марчел Бырсан.

ЦСКА набрал 2 очка в двух матчах и занимает второе место в группе. «Динамо» Загреб (2) располагается на третьем месте.