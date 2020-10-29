«Вольфсберг» разгромил «Фейенорд» в матче Лиги Европы, реализовав три пенальти
ТАСС, 29 октября. Австрийский «Вольфсберг» победил в гостях со счетом 4:1 нидерландский «Фейенорд» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
ТАСС, 29 октября. Австрийский «Вольфсберг» победил в гостях со счетом 4:1 нидерландский «Фейенорд» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Перед матчем
После двух туров «Вольфсберг» с четырьмя очками возглавляет таблицу, далее идут московский ЦСКА (2), загребское «Динамо» (2) и «Фейенорд» (1).
В следующем туре «Фейенорд» примет ЦСКА, «Вольфсберг» сыграет на выезде с «Динамо». Встречи пройдут 5 ноября.