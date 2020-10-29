«Вольфсберг» разгромил «Фейенорд» в матче Лиги Европы, реализовав три пенальти

Хет-триком у победителей отметился Михаэль Линдль, отличившись на 4-й и 13-й минутах с пенальти и на 60-й минуте с игры. Еще один пенальти реализовал Деян Йовелич (66). В составе хозяев гол забил Стивен Бергейс (54).

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Перед матчем из-за заражения коронавирусом были заменены трое арбитров — украинцы Николай Балакин, Андрей Скрипка и Семен Шлончак. На игре работала сербская бригада во главе Срджаном Йовановичем.

После двух туров «Вольфсберг» с четырьмя очками возглавляет таблицу, далее идут московский ЦСКА (2), загребское «Динамо» (2) и «Фейенорд» (1).