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22:57 (мск), источник: ТАСС

«Вольфсберг» разгромил «Фейенорд» в матче Лиги Европы, реализовав три пенальти

ТАСС, 29 октября. Австрийский «Вольфсберг» победил в гостях со счетом 4:1 нидерландский «Фейенорд» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Хет-триком у победителей отметился Михаэль Линдль, отличившись на 4-й и 13-й минутах с пенальти и на 60-й минуте с игры. Еще один пенальти реализовал Деян Йовелич (66). В составе хозяев гол забил Стивен Бергейс (54).

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед матчем из-за заражения коронавирусом были заменены трое арбитров — украинцы Николай Балакин, Андрей Скрипка и Семен Шлончак. На игре работала сербская бригада во главе Срджаном Йовановичем.

После двух туров «Вольфсберг» с четырьмя очками возглавляет таблицу, далее идут московский ЦСКА (2), загребское «Динамо» (2) и «Фейенорд» (1).

В следующем туре «Фейенорд» примет ЦСКА, «Вольфсберг» сыграет на выезде с «Динамо». Встречи пройдут 5 ноября.

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Фейеноорд
1:4
Первый тайм: 0:2
Вольфсбергер
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