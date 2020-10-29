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29 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» проиграл «Антверпену» в матче группового этапа Лиги Европы

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» уступил бельгийскому «Антверпену» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Встреча группы J, прошедшая на поле «Антверпена», завершилась со счетом 1:0. Гол на 29-й минуте забил Лиор Рафаэлов.

В другом матче этой группы австрийский ЛАСК дома победил болгарский «Лудогорец» — 4:3.

Тоттенхэм (Лондон)
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Результаты других матчей дня:

группа G:

«Заря» (Украина) — «Брага» (Португалия) — 1:2,

АЕК (Греция) — «Лестер» (Англия) — 1:2.

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