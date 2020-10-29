«Тоттенхэм» проиграл «Антверпену» в матче группового этапа Лиги Европы
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» уступил бельгийскому «Антверпену» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» уступил бельгийскому «Антверпену» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча группы J, прошедшая на поле «Антверпена», завершилась со счетом 1:0. Гол на 29-й минуте забил Лиор Рафаэлов.
В другом матче этой группы австрийский ЛАСК дома победил болгарский «Лудогорец» — 4:3.
Результаты других матчей дня:
группа G:
«Заря» (Украина) — «Брага» (Португалия) — 1:2,
АЕК (Греция) — «Лестер» (Англия) — 1:2.