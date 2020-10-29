Влашич простил земляков. ЦСКА снова теряет очки в Лиге Европы

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Эта игра помимо всего прочего интриговала ещё и противостоянием лидера ЦСКА Николы Влашича с загребским «Динамо». На родине атакующий полузащитник выступал за «Хайдук» из Сплита.

«Лично для меня это значит многое, потому что я всегда воспринимал их как соперников, — признался Влашич перед матчем с командой из Загреба в интервью пресс-службе ЦСКА. — Но нужно понимать, что я больше не могу смотреть на встречу с “Динамо” как футболист “Хайдука”. Это в прошлом… И всё же я сделаю всё возможное, чтобы забить “Динамо” ради фанатов ЦСКА. И ради фанатов “Хайдука”».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--2fe1dabee255efd020b0 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--2fe1dabee255efd020b0 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--2fe1dabee255efd020b0" data-vnd="2fe1dabee255efd020b0" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2fe1dabee255efd020b0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

К сожалению, Влашичу не удалось порадовать своих сегодняшних и своих бывших болельщиков. Хотя Никола сделал всё, чтобы ЦСКА победил. «Армейцев» подвела реализация, поэтому у команды Виктора Гончаренко только две ничьи в двух стартовых турах группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Главные события матча ЦСКА — «Динамо»:

— Игроки загребского «Динамо» вышли на матч с ЦСКА в траурных повязках. Хорваты почтили память легенды клуба Славена Замбаты. Бывший форвард динамовцев и сборной Югославии ушёл из жизни 29 октября в возрасте 80 лет.

— Фанаты ЦСКА подготовили эффектный перфоманс. С отсылкой к группе «Битлз». На центральном баннере были изображены болельщики красно-синих, переходящие улицу по зебре (намёк на обложку альбома Abbey Road), а на соседнем было написано «Come together right now» (строчка из известной песни).

— Понимая, что ЦСКА ведёт игру через Влашича, тренерский штаб «Динамо» уделил ему особое внимание. За полузащитником ЦСКА бегал, словно привязанный, центрхав Бартол Франьич. Николе было сложнее, чем обычно, находить свободное пространство и принимать мяч, а, с другой стороны, он мог уводить за собой Франьича, благодаря чему в опорной зоне хорватов появлялись дыры. Там опасно открывался, смещаясь с фланга, Чидера Эджуке. Однажды резкий рывок из глубины совершил Иван Обляков, который едва не забил после хитрого паса пяткой в исполнении Фёдора Чалова.

— В первом тайме «армейцы» значительно превзошли динамовцев по ударам — 12:3. Но в створ попали лишь на один раз больше — 2:1. Как правило, хорошие подходы завершались либо неточными передачами, либо блоками со стороны защищающихся. Влашич всё-таки дважды был близок к голу: вратарь вытащил мяч после его выстрела со штрафного, а перед перерывом сам Никола чуть-чуть не попал в дальний угол. За исключением стартовых 8−10 минут, когда «Динамо» агрессивно прессинговало, ЦСКА владел преимуществом.

— После перерыва ЦСКА продолжал комбинировать на скорости и создавать моменты. Например, Марио Фернандес мог забить головой. Вспомнился его гол в ворота сборной Хорватии на ЧМ-2018, пусть в этот раз была немного иная ситуация: он врывался справа из глубины поля, а не боролся на стандарте. Несколько перспективных атак загубил Эджуке: ноги нигерийца работали быстрее головы. Тренер «Динамо» первым сделал замены, а Виктор Гончаренко подождал до 74-й минуты, после чего убрал с поля Чалова и Эджуке, у которого свело ногу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wZRff7U9HgM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Во втором тайме хозяева тоже добились серьёзного перевеса по ударам — 13:5 (в створ — 5:0). Но в концовке «армейцам» уже недоставало движения, чтобы дожать «Динамо». Перезарядить батарейки замены не помогли. Последний шанс упустил как раз Влашич, пробивший из выгодной позиции мимо цели. На счету Николы 91 касание мяча (больше всех в ЦСКА!), семь ударов и шесть ключевых передач. Тем не менее хорваты, пусть и не без везения, справились с соотечественником.