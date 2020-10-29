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29 октября, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: УЕФА выясняет, как фанаты «Зенита» попали на матч ЛЧ с «Боруссией»

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» обратилась в УЕФА с просьбой выяснить, как болельщики петербургского «Зенита» попали на матч команд в Лиге чемпионов, сообщает NRZ.

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Источник: РИА "Новости"

«Боруссия» в среду на своем поле обыграла «Зенит» со счетом 2:0 в рамках второго тура группового этапа турнира.

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Зенит (Санкт-Петербург)

Игра проходила без зрителей, но дортмундский клуб считает, что «Зенит» сделал аккредитации на игру для нескольких болельщиков, поскольку во время матча в ложе для прессы был замечен человек в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour (Music Hall — название фанатского объединения «Зенита» — ред.). Также на другой фотографии по итогам матча были замечены четыре человека в капюшонах, которые держат флаг с надписью на русском языке.

Боруссия Д (Дортмунд)

По информации издания, все эти люди, попавшие в объективы камер, еще не идентифицированы. «Боруссия» обратилась по поводу этой ситуации в УЕФА, который, в свою очередь, адресовал вопрос «Зениту». Отмечается, что петербургский клуб пока еще не ответил на запрос.

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