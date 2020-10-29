СМИ: УЕФА выясняет, как фанаты «Зенита» попали на матч ЛЧ с «Боруссией»

Игра проходила без зрителей, но дортмундский клуб считает, что «Зенит» сделал аккредитации на игру для нескольких болельщиков, поскольку во время матча в ложе для прессы был замечен человек в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour (Music Hall — название фанатского объединения «Зенита» — ред.). Также на другой фотографии по итогам матча были замечены четыре человека в капюшонах, которые держат флаг с надписью на русском языке.