Гончаренко: Эджуке чувствует себя нормально, будет готов к следующей игре

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ЦСКА в четверг сыграл вничью с загребским «Динамо» (0:0) в матче группового этапа Лиги Европы. Эджуке был заменен на 75‑й минуте, перед уходом с поля форварду оказали медицинскую помощь. В воскресенье армейцы сыграют с волгоградским «Ротором» в 13‑м туре чемпионата России.

«С Эджуке все нормально, будет готов к следующей игре. Сложно работать, когда играешь каждые три дня. Мы говорили, что корректируем какие-то вещи, например, его открывания, выход на поле, также объясняем теорию. В любом случае где-то подводит и техника», ‑ сказал Гончаренко на пресс-конференции.