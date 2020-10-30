Источник: Стюарды «Боруссии» сами провели фанатов «Зенита» на стадион, не проверив аккредитации

На матче могли присутствовать только делегации клубов, аккредитованные журналисты, сотрудники службы безопасности и другие люди, ответственные за функционирование стадиона и организацию матча.

Несмотря на это, некоторым фанатам «Зенита» удалось пробраться на стадион. На одной из фотографий в соцсетях в ложе для прессы изображен человек в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour, символизирующей одну из зенитовских фанатских группировок. На еще одном снимке четыре человека держат в руках имперский флаг с надписью «Северный Бастион» (название еще одной группировки фанатов «Зенита»).

Немецкие СМИ сообщают, что «Боруссия» обратилась в УЕФА с просьбой выяснить, кто эти люди и как они получили аккредитацию на игру. Отмечается, что члены гостевой делегации и сопровождающие клуб журналисты были аккредитованы УЕФА, а «Боруссия» не имела на это влияния. Также сообщается, что УЕФА уже сделал соответствующий запрос по этой ситуации в «Зенит», но пока не получил ответ.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Sport24, что стюарды «Боруссии» сами провели фанатов «Зенита» на стадион, допустив ошибку и не проверив аккредитации. Фанаты «Зенита» представились журналистами, показав только паспорта и справку о том, что они не заражены коронавирусом.

Таким образом, «Боруссия» может получить штрафные санкции от УЕФА за допуск на стадион неаккредитованных людей.