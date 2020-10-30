Текущие события
Футбол. Еврокубки
29.10
Рома
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
29.10
ЧФР
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
29.10
Арсенал
Дандолк
30
Футбол. Еврокубки
29.10
Мольде
Рапид В
10
Футбол. Еврокубки
29.10
Славия Пр
Байер
10
Футбол. Еврокубки
29.10
Ницца
Хапоэль Беэр-Шева
10
Футбол. Еврокубки
29.10
Бенфика
Стандард Л
30
Футбол. Еврокубки
29.10
Рейнджерс
Лех
10
Футбол. Еврокубки
29.10
Омония
ПСВ
12
Футбол. Еврокубки
29.10
Гранада
ПАОК
00
Футбол. Еврокубки
29.10
Реал Сосьедад
Наполи
01
Футбол. Еврокубки
29.10
АЗ
Риека
41
Футбол. Еврокубки
29.10
ЦСКА
Динамо З
00
Футбол. Еврокубки
29.10
Фейеноорд
Вольфсбергер
14
Футбол. Еврокубки
29.10
АЕК
Лестер
12
Футбол. Еврокубки
29.10
Заря Лг
Брага
12
Футбол. Еврокубки
29.10
Милан
Спарта П
30
Футбол. Еврокубки
29.10
Лилль
Селтик
22
Футбол. Еврокубки
29.10
Карабах
Вильярреал
13
Футбол. Еврокубки
29.10
Сивасспор
Маккаби Тель-Авив
12
Футбол. Еврокубки
29.10
ЛАСК
Лудогорец
43
Футбол. Еврокубки
29.10
Антверпен
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Еврокубки
29.10
Гент
Хоффенхайм
14
Футбол. Еврокубки
29.10
Црвена Звезда
Слован Л
51
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
09:32 (мск), источник: Sport24

Источник: Стюарды «Боруссии» сами провели фанатов «Зенита» на стадион, не проверив аккредитации

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Зенитом» (2:0) состоялся 28 октября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и прошел без зрителей в связи с ситуацией с коронавирусом.

Наверх

На матче могли присутствовать только делегации клубов, аккредитованные журналисты, сотрудники службы безопасности и другие люди, ответственные за функционирование стадиона и организацию матча.

Несмотря на это, некоторым фанатам «Зенита» удалось пробраться на стадион. На одной из фотографий в соцсетях в ложе для прессы изображен человек в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour, символизирующей одну из зенитовских фанатских группировок. На еще одном снимке четыре человека держат в руках имперский флаг с надписью «Северный Бастион» (название еще одной группировки фанатов «Зенита»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Немецкие СМИ сообщают, что «Боруссия» обратилась в УЕФА с просьбой выяснить, кто эти люди и как они получили аккредитацию на игру. Отмечается, что члены гостевой делегации и сопровождающие клуб журналисты были аккредитованы УЕФА, а «Боруссия» не имела на это влияния. Также сообщается, что УЕФА уже сделал соответствующий запрос по этой ситуации в «Зенит», но пока не получил ответ.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Sport24, что стюарды «Боруссии» сами провели фанатов «Зенита» на стадион, допустив ошибку и не проверив аккредитации. Фанаты «Зенита» представились журналистами, показав только паспорта и справку о том, что они не заражены коронавирусом.

Таким образом, «Боруссия» может получить штрафные санкции от УЕФА за допуск на стадион неаккредитованных людей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Боруссия Д
2:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
 «Ого! От вашей пары сердце замирает!» Виктория Боня выложила новые фото с известным спортсменом
Российской волейболистке предложили сняться в порно. Она назвала цену
Влашич простил земляков. ЦСКА снова теряет очки в Европе
Тайсон и Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного
Недовольство Моуринью и гол с 56 метров. Главное в Лиге Европы
Россия провалилась в рейтинге УЕФА из-за позора в Лиге чемпионов
Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради отца
На что обратить внимание при покупке товаров на AliExpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь