«Арсенал» разгромил «Дандолк» в матче группового этапа Лиги Европы
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» с крупным счетом обыграл ирландский «Дандолк» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» с крупным счетом обыграл ирландский «Дандолк» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча группы B, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эдди Нкетиа (42-я минута), Джо Уиллок (44) и Николя Пепе (46).
В другом матче квартета норвежский «Мольде» дома победил австрийский «Рапид» — 1:0. Гол на счету Охи Омойжуанфо (65).
Результаты других матчей Лиги Европы:
группа D.
«Бенфика» (Португалия) — «Стандард» (Бельгия) — 3:0,
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Лех» (Польша) — 1:0.
группа E.
«Гранада» (Испания) — ПАОК (Греция) — 0:0,
«Омония» (Кипр) — ПСВ (Нидерланды) — 1:2.