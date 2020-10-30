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01:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» разгромил «Дандолк» в матче группового этапа Лиги Европы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» с крупным счетом обыграл ирландский «Дандолк» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Встреча группы B, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эдди Нкетиа (42-я минута), Джо Уиллок (44) и Николя Пепе (46).

Арсенал (Лондон)
Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче квартета норвежский «Мольде» дома победил австрийский «Рапид» — 1:0. Гол на счету Охи Омойжуанфо (65).

Результаты других матчей Лиги Европы:

группа D.

«Бенфика» (Португалия) — «Стандард» (Бельгия) — 3:0,

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Лех» (Польша) — 1:0.

группа E.

«Гранада» (Испания) — ПАОК (Греция) — 0:0,

«Омония» (Кипр) — ПСВ (Нидерланды) — 1:2.

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