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01:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» обыграл «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Футболисты итальянского «Наполи» одержали победу над испанским «Реал Сосьедад» в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

Встреча группы F, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Маттео Политано. «Наполи» завершал игру вдесятером после удаления Виктора Осимхена, получившего вторую желтую карточку.

Наполи (Неаполь)
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В другом матче этой группы нидерландский АЗ на своем поле разгромил хорватскую «Риеку» — 4:1.

Результаты других матчей Лиги Европы:

группа A.

ЧФР (Румыния) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1,

«Рома» (Италия) — ЦСКА (София, Болгария) — 0:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

группа C.

«Славия» (Прага, Чехия) — «Байер» (Германия) — 1:0,

«Ницца» (Франция) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — 1:0.

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