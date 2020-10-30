«Наполи» обыграл «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Футболисты итальянского «Наполи» одержали победу над испанским «Реал Сосьедад» в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Футболисты итальянского «Наполи» одержали победу над испанским «Реал Сосьедад» в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча группы F, прошедшая в
В другом матче этой группы нидерландский АЗ на своем поле разгромил хорватскую «Риеку» — 4:1.
Результаты других матчей Лиги Европы:
группа A.
ЧФР (Румыния) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1,
«Рома» (Италия) — ЦСКА (София, Болгария) — 0:0.
группа C.
«Славия» (Прага, Чехия) — «Байер» (Германия) — 1:0,
«Ницца» (Франция) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — 1:0.