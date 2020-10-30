Текущие события
Футбол. Еврокубки
29.10
Рома
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
29.10
ЧФР
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
29.10
Арсенал
Дандолк
30
Футбол. Еврокубки
29.10
Мольде
Рапид В
10
Футбол. Еврокубки
29.10
Славия Пр
Байер
10
Футбол. Еврокубки
29.10
Ницца
Хапоэль Беэр-Шева
10
Футбол. Еврокубки
29.10
Бенфика
Стандард Л
30
Футбол. Еврокубки
29.10
Рейнджерс
Лех
10
Футбол. Еврокубки
29.10
Омония
ПСВ
12
Футбол. Еврокубки
29.10
Гранада
ПАОК
00
Футбол. Еврокубки
29.10
Реал Сосьедад
Наполи
01
Футбол. Еврокубки
29.10
АЗ
Риека
41
Футбол. Еврокубки
29.10
ЦСКА
Динамо З
00
Футбол. Еврокубки
29.10
Фейеноорд
Вольфсбергер
14
Футбол. Еврокубки
29.10
АЕК
Лестер
12
Футбол. Еврокубки
29.10
Заря Лг
Брага
12
Футбол. Еврокубки
29.10
Милан
Спарта П
30
Футбол. Еврокубки
29.10
Лилль
Селтик
22
Футбол. Еврокубки
29.10
Карабах
Вильярреал
13
Футбол. Еврокубки
29.10
Сивасспор
Маккаби Тель-Авив
12
Футбол. Еврокубки
29.10
ЛАСК
Лудогорец
43
Футбол. Еврокубки
29.10
Антверпен
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Еврокубки
29.10
Гент
Хоффенхайм
14
Футбол. Еврокубки
29.10
Црвена Звезда
Слован Л
51
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
09:41 (мск), источник: Sport24

Россия провалилась в рейтинге УЕФА из-за позора в Лиге чемпионов

А Бельгия все ближе.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Российские клубы кошмарно провели очередную еврокубковую неделю. «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» дружно проиграли «Баварии», «Челси» и «Боруссии». От полного провала Россию спас ЦСКА, сыгравший вничью с загребским «Динамо». Конечно, тоже не самый лучший результат, но хотя бы одно очко.

В итоге по итогам недели Россия получила всего одно очко, которое при делении на шесть команд, которые стартовали в этом евросезоне, дал 0,16 балла. Это ничтожно мало.

Особенно на фоне успешного выступления Португалии, с которой мы имитируем борьбу за шестую строчку в рейтинге УЕФА.

У португальцев в еврокубках осталось три команды — «Порту» в Лиге чемпионов и «Бенфика» с «Брагой» в Лиге Европы. И все они на этот раз выиграли. В итоге шесть очков (в зачете рейтинга УЕФА победа приносит два очка) делим на пять команд, которые стартовали в евросезоне, и получаем 1,2 балла. То есть на балл больше, чем Россия.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге отставание от Португалии по итогам нынешнего сезона составляет уже 0,833 балла. А по итогу за пять лет мы проигрываем 5,733 балла (перед стартом сезона было 3,90). Отыграть такой отрыв в этом сезоне будет нереально. Если, конечно, «Зенит» с «Локомотивом» не сыграют в финале Лиги чемпионов, ЦСКА не выиграет Лигу Европы, а португальцы больше не наберут ни одного очка.

Но это еще полбеды.

Снизу все активнее поджимают бельгийцы.

Если по итогам прошлого сезона Россия опережала Бельгию на более чем комфортные 7,65 балла, то сейчас отставание сократилось до 2,9 балла.

Конечно, в этом сезоне Россия седьмую строчку вряд ли упустит. Но через год и она уже будет под вопросом. При условии, что наши команды продолжат терять очки в Европе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Ого! От вашей пары сердце замирает!» Виктория Боня выложила новые фото с известным спортсменом
Российской волейболистке предложили сняться в порно. Она назвала цену
Влашич простил земляков. ЦСКА снова теряет очки в Европе
СМИ: Стюарды «Боруссии» сами провели фанатов «Зенита» на стадион
Тайсон и Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного
Недовольство Моуринью и гол с 56 метров. Главное в Лиге Европы
Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради отца
На что обратить внимание при покупке товаров на AliExpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь