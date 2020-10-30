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09:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Недовольство Моуринью, второе поражение Карреры, гол с 56 метров. Главное в Лиге Европы

Обзор 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

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Источник: Спорт-Экспресс

Адвокат — аутсайдер

Группа К 

«Фейеноорд» — «Вольфсбергер» — 1:4 (Бергхайс, 53 — Линдль, 4, с пенальти, 13, с пенальти, 60. Йовелич, 66, с пенальти)

Австрийцы снова раз доказали, что их зря недооценивали. У «Вольфсбергера» действительно скромные возможности, и в национальном первенстве команда идет десятой, но еврокубки ее здорово мотивируют. Например, в прошлом году с крупным счетом была обыграна менхенгладбахская «Боруссия» (4:0), а два матча с «Ромой» завершились вничью. После такого ЦСКА и «Фейеноорд» вряд ли напугают, но все равно поразило, что команда Дика Адвоката к 13-й минуте получила два пенальти в свои ворота.

Теоретически это можно было посчитать несчастным случаем, однако за первый тайм роттердамцы ни разу не попали в створ. Когда же Бергхайс сократил отставание, гости ответили на его удар двумя своими. Кошмаром для голландцев стал Линдль. Первый за 15 лет австриец, сделавший еврокубковый хет-трик, и третий по старшинству автор «трюка со шляпой» в Лиге Европы. Линдлю в четверг было 35 лет и 4 дня, и в более пожилом возрасте такую результативность в одном матче демонстрировали только Ибрагимович и Адуриц. «Вольфсбергер» — сенсационный лидер. Для «Фейеноорда» же определяющими станут два матча с ЦСКА. Армейцев это тоже касается.

И снова гол года?

Группа Е

«Омония» — ПСВ — 1:2 (Хорди Гомес, 29 — Мален, 40, 90+2).
«Гранада» — ПАОК — 0:0

В первом туре с центра поля забил нападающий «Рейнджерс» Руф. Теперь его превзошел 35-летний испанец Хорди Гомес. Воспитанник «Барселоны» решил мгновенно исполнить штрафной и со своей половины поля отправил мяч за шиворот голкиперу ПСВ Мвого. До цели в тот момент было 56 метров, что стало новым рекордом турнира.

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При этом законность гола вызвала вопросы. Как может показаться при просмотре записи, в момент удара мяч, возможно, еще катился по газону. Если это так, засчитывать взятие ворот было нельзя. Но, опять же, мяч мог и остановиться за мгновение до удара. Точный ответ не узнать, так как ВАР на этом этапе Лиги Европы ВАР не используется.

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Впрочем, споры о голе Гомеса потеряли смысл на второй добавленной минуте, когда выведший ПСВ на поле с капитанской повязкой Мален оформил дубль и принес эйндховенцам победу.

АЗ опережает фаворитов

Группа F

«Реал Сосьедад» — «Наполи» — 0:1 (Политано, 55).
АЗ — «Риека» — 4:1 (Копмайнерс, 6, с пенальти. А. Гвюдмундссон, 20, 60. Карлссон, 51 — Куленович, 72)

Пожалуй, один из самых статусных матчей дня прошел в Сан-Себастьяне, однако игра не радовала результативностью. «Наполи», который имел очевидное преимущество до перерыва, забил во многом случайный гол. Скорее всего, после удара Политано мяч стал бы добычей Ремиро, однако вратаря поставил в тупик рикошет от головы собственного защитника. Команда Дженнаро Гаттузо исправилась за смазанный старт и должна поправить ситуацию после игр с «Риекой».

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Тем временем АЗ выдал идеальный старт, вслед за победой в Неаполе устроив разгром «Риеке». Успехи команды из Алкмара удивлять не должны, но парадокс заключается в том, что в чемпионате Голландии все пять своих матчей АЗ завершил вничью.

Каррера и Петреску на разных полюсах

Группа G

АЕК — «Лестер» — 1:2 (Танкович, 48 — Варди, 18, с пенальти. Чудхури, 39). «Заря» — «Брага» — 1:2 (Иванисения, 90+6 — Паулинью, 3. Гайтан, 11)

У Дика Адвоката в Роттердаме одно очко в двух турах, хотя его «Фейеноорд» мог рассчитывать на большее. В свою очередь АЕК Массимо Карреры проиграл оба матча. Результат, бесспорно, неудовлетворительный, однако афинянам достались максимально сложные соперники. Сначала отличающаяся поставленной игрой «Брага», а теперь — «Лестер» Брендана Роджерса. Каррера, впрочем, не стал искать оправданий. Отметив после матча, что соперник был командой более высокого класса, он признался, что итог оставил у него чувство горечи, так как к двум пропущенным голам привели ошибки, а свои шансы использовать не удалось.

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Группа А 

ЧФР — «Янг Бойз» -1:1 (Рондон, 62 — Фасснахт, 69).
«Рома» — ЦСКА Сф — 0:0

Если же продолжать тему бывших тренеров российских команд в Лиге Европы, то пока лучший результат у Дана Петреску. Хотя он, безусловно, расстроен из-за упущенной победы над «Янг Бойз». Тем не менее, его ЧФР лидирует, чему поспособствовал софийский ЦСКА. Болгары, за которых играет 35-летний экс-защитник «Амкара» Занев. преподнесли одну из главных сенсаций тура, отстояв в гостях ничью с «Ромой».

Ибрагимович и пенальти

Группа Н

«Милан — «Спарта» Пр — 3:0 (Браим Диас, 24. Рафаэл Леау, 57. Диогу Далот, 66).
«Лилль» — «Селтик» — 2:2 (Зеки Челик, 67. Иконе, 75 — Эльюнусси, 28, 32)

Златан Ибрагимович напомнил о себе очередным ярким высказыванием. «Вирус бросил мне вызов, и я победил. Но вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — заявил швед в ролике для Instagram.

Но, похоже, вызов Ибре бросили пенальти. Из пяти последних подходов к «точке» 39-летний форвард смазал три. В четверг на пути мяча оказалась перекладина, зато миланский ветеран записал на свой счет результативную передачу на отличающегося во всех еврокубковых матчах сезона Браима Диаса.

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Этот гол положил начало разгрому «Спарты». Непобедимые на внутренней арене пражане в Лиге Европы потерпели два поражения с суммарным счетом 1:7. «Милан» же установил исторический рекорд. Впервые с момента создания серии А (сезон 1929/30) красно-черные забивают не менее двух мячей в двенадцати официальных матчах подряд. Они первые как в группе, так и в чемпионате Италии.

Бэйл пока не помощник?

Группа J

«Антверпен» — «Тоттенхэм» — 1:0 (Рафаэлов, 29).
ЛАСК — «Лудогорец» — 4:3 (Балич, 2. Грубер, 11. Рагуж, 34. Вердон, 55, в свои ворота — Ману, 15, 67, 73, с пенальти)

«Тоттенхэм» провел кошмарный матч, заставив Жозе Моуринью уже в перерыве провести четыре замены. Комментируя это решение, Особенный признался: «Я хотел сделать одиннадцать». И логика в этом была. У «шпор» ничего не получалось в атаке, тогда как гол Рафаэлова состоялся после первого же удара в створ ворот Ллориса.

Однако даже одновременный выход на поле Сон Хын Мина, Ламелы и Лукаса Моуры, а также состоявшаяся затем замена Бэйла на Кейна принципиально ничего не изменили. Яркое в этом сезоне нападение лондонцев потухло. За второй тайм они так и не попали по воротам. А последний точный удар состоялся на 19-й минуте!

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Так стоит ли при таких цифрах удивляться тому, что именно «Тоттенхэм» стал первой английской командой, которая проиграла в новом еврокубковом цикле? «Антверпен»? же победил британцев впервые с 1975 года.

«Надеюсь, все в этом автобусе расстроены так же, как и я. Завтра в 11 тренировка», — написал Моуринью в своем Instagram.

Цифры дня

0 нарушений правил у футболистов «Дандолка» в игре с «Арсеналом».

2 португальские команды впервые за 10 лет показали стопроцентный результат после двух туров Лиги Европы.

11-м футболистом и первым представителем Африки, который сделал хет-трик в проигранном еврокубковом матче, стал нападающий «Лудогорца» Ману.

15 пенальти впервые назначены в одном туре Лиги Европы. Прежний рекорд равнялся десяти 11-метровым.

16 ударов нанесли в первом тайме футболисты «Арсенала». Такой активности «канониры» не демонстрировали уже три года — со времен Арсена Венгера.

23 домашних игры прошла без поражений «Бенфика» (19 побед, 4 ничьих). Это рекорд турнира.

50 минут провел на поле в двух турах нападающий «Вильярреала» Пако Алькасер и после выходов на замену оформил два дубля.

125 секунд раздели два первых гола «Арсенала» в ворота «Дандолка».

Группа В 

«Арсенал» — «Дандолк» — 3:0 (Нкетиа, 42. Уиллок, 44. Пепе, 46).
«Мольде» — «Рапид» В — 1:0 (Омойджуанфо, 65)

Группа С 

«Ницца» — «Хапоэль» Б-Ш — 1:0 (Гоури, 25).
«Славия» Пр — «Байер» — 1:0 (Олайинка, 68)

Группа D

«Рейнджерс» — «Лех» — 1:0 (Морелос, 68).
«Бенфика» — «Стандард» — 3:0 (Пиззи, 49, с пенальти, 76. Вальдшмидт, 66, с пенальти)

Группа I

«Карабах» — «Вильярреал» — 1:3 (Квабена, 78 — Пино, 80. Пако Алькасер, 84, 90+5, с пенальти).
«Сивасспор» — «Маккаби» Т-А — 1:2 (Кайоде, 55 — Битон, 68, с пенальти. Петерц, 74)

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