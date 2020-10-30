Недовольство Моуринью, второе поражение Карреры, гол с 56 метров. Главное в Лиге Европы

Адвокат — аутсайдер

Группа К

«Фейеноорд» — «Вольфсбергер» — 1:4 (Бергхайс, 53 — Линдль, 4, с пенальти, 13, с пенальти, 60. Йовелич, 66, с пенальти)

Австрийцы снова раз доказали, что их зря недооценивали. У «Вольфсбергера» действительно скромные возможности, и в национальном первенстве команда идет десятой, но еврокубки ее здорово мотивируют. Например, в прошлом году с крупным счетом была обыграна менхенгладбахская «Боруссия» (4:0), а два матча с «Ромой» завершились вничью. После такого ЦСКА и «Фейеноорд» вряд ли напугают, но все равно поразило, что команда Дика Адвоката к 13-й минуте получила два пенальти в свои ворота.

Теоретически это можно было посчитать несчастным случаем, однако за первый тайм роттердамцы ни разу не попали в створ. Когда же Бергхайс сократил отставание, гости ответили на его удар двумя своими. Кошмаром для голландцев стал Линдль. Первый за 15 лет австриец, сделавший еврокубковый хет-трик, и третий по старшинству автор «трюка со шляпой» в Лиге Европы. Линдлю в четверг было 35 лет и 4 дня, и в более пожилом возрасте такую результативность в одном матче демонстрировали только Ибрагимович и Адуриц. «Вольфсбергер» — сенсационный лидер. Для «Фейеноорда» же определяющими станут два матча с ЦСКА. Армейцев это тоже касается.

И снова гол года?

Группа Е

«Омония» — ПСВ — 1:2 (Хорди Гомес, 29 — Мален, 40, 90+2).

«Гранада» — ПАОК — 0:0

В первом туре с центра поля забил нападающий «Рейнджерс» Руф. Теперь его превзошел 35-летний испанец Хорди Гомес. Воспитанник «Барселоны» решил мгновенно исполнить штрафной и со своей половины поля отправил мяч за шиворот голкиперу ПСВ Мвого. До цели в тот момент было 56 метров, что стало новым рекордом турнира.

При этом законность гола вызвала вопросы. Как может показаться при просмотре записи, в момент удара мяч, возможно, еще катился по газону. Если это так, засчитывать взятие ворот было нельзя. Но, опять же, мяч мог и остановиться за мгновение до удара. Точный ответ не узнать, так как ВАР на этом этапе Лиги Европы ВАР не используется.

Впрочем, споры о голе Гомеса потеряли смысл на второй добавленной минуте, когда выведший ПСВ на поле с капитанской повязкой Мален оформил дубль и принес эйндховенцам победу.

АЗ опережает фаворитов

Группа F

«Реал Сосьедад» — «Наполи» — 0:1 (Политано, 55).

АЗ — «Риека» — 4:1 (Копмайнерс, 6, с пенальти. А. Гвюдмундссон, 20, 60. Карлссон, 51 — Куленович, 72)

Пожалуй, один из самых статусных матчей дня прошел в Сан-Себастьяне, однако игра не радовала результативностью. «Наполи», который имел очевидное преимущество до перерыва, забил во многом случайный гол. Скорее всего, после удара Политано мяч стал бы добычей Ремиро, однако вратаря поставил в тупик рикошет от головы собственного защитника. Команда Дженнаро Гаттузо исправилась за смазанный старт и должна поправить ситуацию после игр с «Риекой».

Тем временем АЗ выдал идеальный старт, вслед за победой в Неаполе устроив разгром «Риеке». Успехи команды из Алкмара удивлять не должны, но парадокс заключается в том, что в чемпионате Голландии все пять своих матчей АЗ завершил вничью.

Каррера и Петреску на разных полюсах

Группа G

АЕК — «Лестер» — 1:2 (Танкович, 48 — Варди, 18, с пенальти. Чудхури, 39). «Заря» — «Брага» — 1:2 (Иванисения, 90+6 — Паулинью, 3. Гайтан, 11)

У Дика Адвоката в Роттердаме одно очко в двух турах, хотя его «Фейеноорд» мог рассчитывать на большее. В свою очередь АЕК Массимо Карреры проиграл оба матча. Результат, бесспорно, неудовлетворительный, однако афинянам достались максимально сложные соперники. Сначала отличающаяся поставленной игрой «Брага», а теперь — «Лестер» Брендана Роджерса. Каррера, впрочем, не стал искать оправданий. Отметив после матча, что соперник был командой более высокого класса, он признался, что итог оставил у него чувство горечи, так как к двум пропущенным голам привели ошибки, а свои шансы использовать не удалось.

Группа А

ЧФР — «Янг Бойз» -1:1 (Рондон, 62 — Фасснахт, 69).

«Рома» — ЦСКА Сф — 0:0

Если же продолжать тему бывших тренеров российских команд в Лиге Европы, то пока лучший результат у Дана Петреску. Хотя он, безусловно, расстроен из-за упущенной победы над «Янг Бойз». Тем не менее, его ЧФР лидирует, чему поспособствовал софийский ЦСКА. Болгары, за которых играет 35-летний экс-защитник «Амкара» Занев. преподнесли одну из главных сенсаций тура, отстояв в гостях ничью с «Ромой».

Ибрагимович и пенальти

Группа Н

«Милан — «Спарта» Пр — 3:0 (Браим Диас, 24. Рафаэл Леау, 57. Диогу Далот, 66).

«Лилль» — «Селтик» — 2:2 (Зеки Челик, 67. Иконе, 75 — Эльюнусси, 28, 32)

Златан Ибрагимович напомнил о себе очередным ярким высказыванием. «Вирус бросил мне вызов, и я победил. Но вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — заявил швед в ролике для Instagram.

Но, похоже, вызов Ибре бросили пенальти. Из пяти последних подходов к «точке» 39-летний форвард смазал три. В четверг на пути мяча оказалась перекладина, зато миланский ветеран записал на свой счет результативную передачу на отличающегося во всех еврокубковых матчах сезона Браима Диаса.

Этот гол положил начало разгрому «Спарты». Непобедимые на внутренней арене пражане в Лиге Европы потерпели два поражения с суммарным счетом 1:7. «Милан» же установил исторический рекорд. Впервые с момента создания серии А (сезон 1929/30) красно-черные забивают не менее двух мячей в двенадцати официальных матчах подряд. Они первые как в группе, так и в чемпионате Италии.

Бэйл пока не помощник?

Группа J

«Антверпен» — «Тоттенхэм» — 1:0 (Рафаэлов, 29).

ЛАСК — «Лудогорец» — 4:3 (Балич, 2. Грубер, 11. Рагуж, 34. Вердон, 55, в свои ворота — Ману, 15, 67, 73, с пенальти)

«Тоттенхэм» провел кошмарный матч, заставив Жозе Моуринью уже в перерыве провести четыре замены. Комментируя это решение, Особенный признался: «Я хотел сделать одиннадцать». И логика в этом была. У «шпор» ничего не получалось в атаке, тогда как гол Рафаэлова состоялся после первого же удара в створ ворот Ллориса.

Однако даже одновременный выход на поле Сон Хын Мина, Ламелы и Лукаса Моуры, а также состоявшаяся затем замена Бэйла на Кейна принципиально ничего не изменили. Яркое в этом сезоне нападение лондонцев потухло. За второй тайм они так и не попали по воротам. А последний точный удар состоялся на 19-й минуте!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CG8N7b8pYc1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CG8N7b8pYc1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CG8N7b8pYc1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-29T20:29:59+00:00">29 Окт 2020 в 1:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так стоит ли при таких цифрах удивляться тому, что именно «Тоттенхэм» стал первой английской командой, которая проиграла в новом еврокубковом цикле? «Антверпен»? же победил британцев впервые с 1975 года.

«Надеюсь, все в этом автобусе расстроены так же, как и я. Завтра в 11 тренировка», — написал Моуринью в своем Instagram.

Цифры дня

0 нарушений правил у футболистов «Дандолка» в игре с «Арсеналом».

2 португальские команды впервые за 10 лет показали стопроцентный результат после двух туров Лиги Европы.

11-м футболистом и первым представителем Африки, который сделал хет-трик в проигранном еврокубковом матче, стал нападающий «Лудогорца» Ману.

15 пенальти впервые назначены в одном туре Лиги Европы. Прежний рекорд равнялся десяти 11-метровым.

16 ударов нанесли в первом тайме футболисты «Арсенала». Такой активности «канониры» не демонстрировали уже три года — со времен Арсена Венгера.

23 домашних игры прошла без поражений «Бенфика» (19 побед, 4 ничьих). Это рекорд турнира.

50 минут провел на поле в двух турах нападающий «Вильярреала» Пако Алькасер и после выходов на замену оформил два дубля.

125 секунд раздели два первых гола «Арсенала» в ворота «Дандолка».

Группа В

«Арсенал» — «Дандолк» — 3:0 (Нкетиа, 42. Уиллок, 44. Пепе, 46).

«Мольде» — «Рапид» В — 1:0 (Омойджуанфо, 65)

Группа С

«Ницца» — «Хапоэль» Б-Ш — 1:0 (Гоури, 25).

«Славия» Пр — «Байер» — 1:0 (Олайинка, 68)

Группа D

«Рейнджерс» — «Лех» — 1:0 (Морелос, 68).

«Бенфика» — «Стандард» — 3:0 (Пиззи, 49, с пенальти, 76. Вальдшмидт, 66, с пенальти)

Группа I

«Карабах» — «Вильярреал» — 1:3 (Квабена, 78 — Пино, 80. Пако Алькасер, 84, 90+5, с пенальти).

«Сивасспор» — «Маккаби» Т-А — 1:2 (Кайоде, 55 — Битон, 68, с пенальти. Петерц, 74)