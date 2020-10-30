Недовольство Моуринью, второе поражение Карреры, гол с 56 метров. Главное в Лиге Европы
Обзор 2-го тура группового турнира Лиги Европы.
Обзор 2-го тура группового турнира Лиги Европы.
«Фейеноорд» — «Вольфсбергер» — 1:4 (Бергхайс, 53 — Линдль, 4, с пенальти, 13, с пенальти, 60. Йовелич, 66, с пенальти)
Австрийцы снова раз доказали, что их зря недооценивали. У «Вольфсбергера» действительно скромные возможности, и в национальном первенстве команда идет десятой, но еврокубки ее здорово мотивируют. Например, в прошлом году с крупным счетом была обыграна менхенгладбахская «Боруссия» (4:0), а два матча с «Ромой» завершились вничью. После такого ЦСКА и «Фейеноорд» вряд ли напугают, но все равно поразило, что команда Дика Адвоката к 13-й минуте получила два пенальти в свои ворота.
Теоретически это можно было посчитать несчастным случаем, однако за первый тайм роттердамцы ни разу не попали в створ. Когда же Бергхайс сократил отставание, гости ответили на его удар двумя своими. Кошмаром для голландцев стал Линдль. Первый за 15 лет австриец, сделавший еврокубковый
«Омония» — ПСВ — 1:2 (Хорди Гомес, 29 — Мален, 40, 90+2).
«Гранада» — ПАОК — 0:0
В первом туре с центра поля забил нападающий «Рейнджерс» Руф. Теперь его превзошел 35-летний испанец Хорди Гомес. Воспитанник «Барселоны» решил мгновенно исполнить штрафной и со своей половины поля отправил мяч за шиворот голкиперу ПСВ Мвого. До цели в тот момент было 56 метров, что стало новым рекордом турнира.
При этом законность гола вызвала вопросы. Как может показаться при просмотре записи, в момент удара мяч, возможно, еще катился по газону. Если это так, засчитывать взятие ворот было нельзя. Но, опять же, мяч мог и остановиться за мгновение до удара. Точный ответ не узнать, так как ВАР на этом этапе Лиги Европы ВАР не используется.
Впрочем, споры о голе Гомеса потеряли смысл на второй добавленной минуте, когда выведший ПСВ на поле с капитанской повязкой Мален оформил дубль и принес эйндховенцам победу.
«Реал Сосьедад» — «Наполи» — 0:1 (Политано, 55).
АЗ — «Риека» — 4:1 (Копмайнерс, 6, с пенальти. А. Гвюдмундссон, 20, 60. Карлссон, 51 — Куленович, 72)
Пожалуй, один из самых статусных матчей дня прошел в
Тем временем АЗ выдал идеальный старт, вслед за победой в Неаполе устроив разгром «Риеке». Успехи команды из Алкмара удивлять не должны, но парадокс заключается в том, что в чемпионате Голландии все пять своих матчей АЗ завершил вничью.
АЕК — «Лестер» — 1:2 (Танкович, 48 — Варди, 18, с пенальти. Чудхури, 39). «Заря» — «Брага» — 1:2 (Иванисения, 90+6 — Паулинью, 3. Гайтан, 11)
У Дика Адвоката в Роттердаме одно очко в двух турах, хотя его «Фейеноорд» мог рассчитывать на большее. В свою очередь АЕК Массимо Карреры проиграл оба матча. Результат, бесспорно, неудовлетворительный, однако афинянам достались максимально сложные соперники. Сначала отличающаяся поставленной игрой «Брага», а теперь — «Лестер» Брендана Роджерса. Каррера, впрочем, не стал искать оправданий. Отметив после матча, что соперник был командой более высокого класса, он признался, что итог оставил у него чувство горечи, так как к двум пропущенным голам привели ошибки, а свои шансы использовать не удалось.
ЧФР — «Янг Бойз» -1:1 (Рондон, 62 — Фасснахт, 69).
«Рома» — ЦСКА Сф — 0:0
Если же продолжать тему бывших тренеров российских команд в Лиге Европы, то пока лучший результат у Дана Петреску. Хотя он, безусловно, расстроен
«Милан — «Спарта» Пр — 3:0 (Браим Диас, 24. Рафаэл Леау, 57. Диогу Далот, 66).
«Лилль» — «Селтик» — 2:2 (Зеки Челик, 67. Иконе, 75 — Эльюнусси, 28, 32)
Златан Ибрагимович напомнил о себе очередным ярким высказыванием. «Вирус бросил мне вызов, и я победил. Но вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — заявил швед в ролике для Instagram.
Но, похоже, вызов Ибре бросили пенальти. Из пяти последних подходов к «точке» 39-летний форвард смазал три. В четверг на пути мяча оказалась перекладина, зато миланский ветеран записал на свой счет результативную передачу на отличающегося во всех еврокубковых матчах сезона Браима Диаса.
Этот гол положил начало разгрому «Спарты». Непобедимые на внутренней арене пражане в Лиге Европы потерпели два поражения с суммарным счетом 1:7. «Милан» же установил исторический рекорд. Впервые с момента создания серии А (сезон 1929/30)
«Антверпен» — «Тоттенхэм» — 1:0 (Рафаэлов, 29).
ЛАСК — «Лудогорец» — 4:3 (Балич, 2. Грубер, 11. Рагуж, 34. Вердон, 55, в свои ворота — Ману, 15, 67, 73, с пенальти)
«Тоттенхэм» провел кошмарный матч, заставив Жозе Моуринью уже в перерыве провести четыре замены. Комментируя это решение, Особенный признался: «Я хотел сделать одиннадцать». И логика в этом была. У «шпор» ничего не получалось в атаке, тогда как гол Рафаэлова состоялся после первого же удара в створ ворот Ллориса.
Однако даже одновременный выход на поле Сон Хын Мина, Ламелы и Лукаса Моуры, а также состоявшаяся затем замена Бэйла на Кейна принципиально ничего не изменили. Яркое в этом сезоне нападение лондонцев потухло. За второй тайм они так и не попали по воротам. А последний точный удар состоялся на 19-й минуте!
Так стоит ли при таких цифрах удивляться тому, что именно «Тоттенхэм» стал первой английской командой, которая проиграла в новом еврокубковом цикле? «Антверпен»? же победил британцев впервые с 1975 года.
«Надеюсь, все в этом автобусе расстроены так же, как и я. Завтра в 11 тренировка», — написал Моуринью в своем Instagram.
0 нарушений правил у футболистов «Дандолка» в игре с «Арсеналом».
2 португальские команды впервые за 10 лет показали стопроцентный результат после двух туров Лиги Европы.
11-м футболистом и первым представителем Африки, который сделал
15 пенальти впервые назначены в одном туре Лиги Европы. Прежний рекорд равнялся десяти 11-метровым.
16 ударов нанесли в первом тайме футболисты «Арсенала». Такой активности «канониры» не демонстрировали уже три года — со времен Арсена Венгера.
23 домашних игры прошла без поражений «Бенфика» (19 побед, 4 ничьих). Это рекорд турнира.
50 минут провел на поле в двух турах нападающий «Вильярреала» Пако Алькасер и после выходов на замену оформил два дубля.
125 секунд раздели два первых гола «Арсенала» в ворота «Дандолка».
«Арсенал» — «Дандолк» — 3:0 (Нкетиа, 42. Уиллок, 44. Пепе, 46).
«Мольде» — «Рапид» В — 1:0 (Омойджуанфо, 65)
«Ницца» — «Хапоэль»
«Славия» Пр — «Байер» — 1:0 (Олайинка, 68)
«Рейнджерс» — «Лех» — 1:0 (Морелос, 68).
«Бенфика» — «Стандард» — 3:0 (Пиззи, 49, с пенальти, 76. Вальдшмидт, 66, с пенальти)
«Карабах» — «Вильярреал» — 1:3 (Квабена, 78 — Пино, 80. Пако Алькасер, 84, 90+5, с пенальти).
«Сивасспор» — «Маккаби»