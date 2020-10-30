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10:03 (мск), источник: Sport24

Итальянский журналист — о проблемах «Зенита»: «Дзюба сейчас никакой, а Дриусси и Сутормин — не уровень ЛЧ»

Итальянский журналист Микаэль Брага, который пишет о российский футбол для MondoSportivo, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso, высказался о проблемах «Зенита» в Лиге чемпионов. В 1-м туре питерцы уступили дома «Брюгге» (1:2), а во 2-м проиграли в гостях дортмундской «Борусии» (0:2).

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«Результат матча получился предсказуемый. «Зенит» оборонялся всю игру и не имел шансов забить. Питерцы были близки к нулевой ничьей, но грубо ошиблись в эпизоде, приведшем к пенальти. Зачем Караваев так сфолил?

Конечно, при набранном очке в Дортмунде ситуация в группе была бы другой. Ничья в Бельгии между «Брюгге» и «Лацио» оставляет какие-то шансы, но надо самим набирать очки, а не смотреть на то, что делают другие. Чтобы выйти из кризиса, «Зениту» требуется просто начать выигрывать. Нужно обязательно побеждать в следующем матче «Лацио» у себя дома.

Я думаю, в августе руководство «Зенита» ошиблось, думая, что такого состава хватит для хорошей борьбы в Лиге чемпионов. Сейчас мы видим, что это не так. В нападении — проблемы, в защите очень ограниченный выбор. Дзюба в последних матчах никакой, а Дриусси и Сутормин — не уровень Лиги чемпионов. Вендел, по-моему, хороший игрок, но на данный момент он уступает Витселю. В центре поля ситуация у «Зенита» еще не такая ужасная, а для атаки можно было бы, например, оставить Кокорина, если сейчас даже у «Газпрома» мало денег, — цитирует Брагу «Евро-Футбол. Ру».

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