Ирландский клуб установил уникальное достижение в матче Лиги Европы

Счет был открыт в конце первого тайма — на 42-й минуте автором забитого мяча стал Эдвард Нкетиа. Через пару минут преимущество английского клуба увеличил Джозеф Уиллок. В начале второго тайма счет до крупного довел Николя Пепе с передачи Уиллока.

«Дандолк» стал первым клубом в истории турнира, ни разу не нарушившим правила в течение матча. При этом футболисты «Арсенала» сфолили 20 раз, а главный арбитр встречи Филип Глова не показал ни одной желтой карточки.