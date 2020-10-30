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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Ирландский клуб установил уникальное достижение в матче Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» со счетом 3:0 обыграл в матче группового этапа Лиги Европы ирландский «Дандолк». При этом ирландцы установили уникальное достижение — за весь матч они ни разу не сфолили, сообщает «Чемпионат».

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Счет был открыт в конце первого тайма — на 42-й минуте автором забитого мяча стал Эдвард Нкетиа. Через пару минут преимущество английского клуба увеличил Джозеф Уиллок. В начале второго тайма счет до крупного довел Николя Пепе с передачи Уиллока.

«Дандолк» стал первым клубом в истории турнира, ни разу не нарушившим правила в течение матча. При этом футболисты «Арсенала» сфолили 20 раз, а главный арбитр встречи Филип Глова не показал ни одной желтой карточки.

«Арсенал», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы В. «Дандолк» (0) — на последнем, 4-м месте. В следующем туре «Арсенал» дома сыграет с «Мольде», «Дандолк» в гостях встретится с «Рапидом». Матчи состоятся 5 ноября.

Арсенал
3:0
Первый тайм: 2:0
Дандолк
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