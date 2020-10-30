Победный мяч Киммиха в ворота «Локомотива» признан голом недели в Лиге чемпионов (видео)
Мяч, забитый защитником «Баварии» Йозуа Киммихом в ворота «Локомотива», признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Мяч, забитый защитником «Баварии» Йозуа Киммихом в ворота «Локомотива», признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Киммих стал автором победного гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, поразив ворота «Локомотива» (2:1) на 79-й минуте ударом с 22 метров.
В голосовании также участвовали голы нападающего «Ференцвароша» Токмака Нгуена, форварда «Боруссии» Менхенгладбах Маркуса Тюрама и нападающего «Аталанты» Дувана Запаты.