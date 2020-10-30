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18:05 (мск), источник: Sport24

Победный мяч Киммиха в ворота «Локомотива» признан голом недели в Лиге чемпионов (видео)

Мяч, забитый защитником «Баварии» Йозуа Киммихом в ворота «Локомотива», признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Киммих стал автором победного гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, поразив ворота «Локомотива» (2:1) на 79-й минуте ударом с 22 метров.

В голосовании также участвовали голы нападающего «Ференцвароша» Токмака Нгуена, форварда «Боруссии» Менхенгладбах Маркуса Тюрама и нападающего «Аталанты» Дувана Запаты.

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Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:1
Бавария
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