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15:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» представил заявку на женскую Лигу чемпионов

Это список игроков на сезон-2020/21.

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Стала известна заявка кокшетауского ЖФК «Окжетпес» на женскую Лигу чемпионов сезона-2020/21, передает KazFootball.kz.

Вратари:
№ 1 Назым Исмаилова (2001);
№ 31 Жасмин Айтмуханова (2003);
№ 99 Аружан Оразбекова (2002);.

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Защитники:
№ 5 Кундыз Кожахмет (1999);
№ 7 Жансая Козиева (1996);
№ 11 Айдана Кузтай (2002);
№ 17 Шохиста Ходжашева (1995);
№ 18 Асемгуль Аруова (2001);
№ 21 Валерия Прохорова (2004);
№ 23 Анастасия Власова (1996);
№ 77 Айгерим Айтымова (1993);.

Полузащитники:
№ 8 Бегаим Киргизбаева (1987);
№ 9 Бибигуль Нурушева (1994);
№ 10 Арайлым Муталиева (1991);
№ 25 Асельхан Турлыбекова (1998);
№ 27 Асель Кубесова (2001);.

Нападающие:
№ 6 Токжан Бекпенбет (1994);
№ 19 Лейла Садыкова (2002);
№ 24 Адиля Вылданова (1994);.

Главный тренер — Айтпай Джамантаев (1946).

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