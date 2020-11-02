Николич: «Локомотив» после яркой игры с «Баварией» постарается отобрать очки у «Атлетико»

«Локомотив» во вторник примет «Атлетико» в матче третьего тура группы А Лиги чемпионов. В прошлом сезоне московский клуб дважды играл с мадридцами на групповой стадии, уступив в обоих случаях со счетом 0:2. В предыдущем туре Лиги чемпионов нынешнего сезона «Локомотив» проиграл на своем поле «Баварии» со счетом 1:2.
«Завтра нас ждет еще одна интересная и хорошая игра, в Москву приехала хорошая команда, “Локомотив” с ней знаком. Я уважаю “Атлетико” и [главного тренера] Диего Симеоне, они регулярно доходят до решающих стадий еврокубков, но мы хорошо подготовились, у нас есть свои качества, — сказал Николич. — Матч с “Баварией” подарил много впечатлений, но не принес очков, завтра мы попробуем сделать все, чтобы набрать очки. Впереди две игры с “Атлетико”: завтра в Москве и после перерыва в Мадриде, мы сделаем все, чтобы сыграть не для впечатлений, а для набора очков».
После двух туров «Локомотив» идет на третьей строчке таблицы, набрав одно очко. «Атлетико» занимает второе место с тремя баллами в активе.