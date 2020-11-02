Николич: «Локомотив» после яркой игры с «Баварией» постарается отобрать очки у «Атлетико»

«Завтра нас ждет еще одна интересная и хорошая игра, в Москву приехала хорошая команда, “Локомотив” с ней знаком. Я уважаю “Атлетико” и [главного тренера] Диего Симеоне, они регулярно доходят до решающих стадий еврокубков, но мы хорошо подготовились, у нас есть свои качества, — сказал Николич. — Матч с “Баварией” подарил много впечатлений, но не принес очков, завтра мы попробуем сделать все, чтобы набрать очки. Впереди две игры с “Атлетико”: завтра в Москве и после перерыва в Мадриде, мы сделаем все, чтобы сыграть не для впечатлений, а для набора очков».