Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Фулхэм
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Лидс
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
1.11
Валенсия
Хетафе
22
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
8Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру
15:12 (мск), источник: ТАСС

Николич: «Локомотив» после яркой игры с «Баварией» постарается отобрать очки у «Атлетико»

ТАСС, 2 ноября. Российский футбольный клуб «Локомотив», показавший хорошую игру в матче Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», постарается набрать очки во встрече с испанским «Атлетико». Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Марко Николич.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» во вторник примет «Атлетико» в матче третьего тура группы А Лиги чемпионов. В прошлом сезоне московский клуб дважды играл с мадридцами на групповой стадии, уступив в обоих случаях со счетом 0:2. В предыдущем туре Лиги чемпионов нынешнего сезона «Локомотив» проиграл на своем поле «Баварии» со счетом 1:2.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив (Москва)

«Завтра нас ждет еще одна интересная и хорошая игра, в Москву приехала хорошая команда, “Локомотив” с ней знаком. Я уважаю “Атлетико” и [главного тренера] Диего Симеоне, они регулярно доходят до решающих стадий еврокубков, но мы хорошо подготовились, у нас есть свои качества, — сказал Николич. — Матч с “Баварией” подарил много впечатлений, но не принес очков, завтра мы попробуем сделать все, чтобы набрать очки. Впереди две игры с “Атлетико”: завтра в Москве и после перерыва в Мадриде, мы сделаем все, чтобы сыграть не для впечатлений, а для набора очков».

Атлетико (Мадрид)

После двух туров «Локомотив» идет на третьей строчке таблицы, набрав одно очко. «Атлетико» занимает второе место с тремя баллами в активе.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Объявлен состав сборной России на ноябрьские матчи
Бывший чемпион UFC объявил о завершении карьеры
«Классная гонка, но нет»: Квята выгоняют из «Формулы-1»
Тренеры сборной Сербии объявили состав на матч ЛН против России
Глава UFC назвал лучшего бойца в истории
Европейский клуб угрожает не выйти на матч в знак протеста
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь