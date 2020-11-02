Рейтер: Одиннадцать футболистов «Аякса» заразились коронавирусом

Как отмечает источник, 11 футболистов амстердамской команды сдали положительные тесты на инфекцию, результаты анализов стали известны накануне матча Лиги чемпионов против датского «Миттьюлланна». Клуб не стал разглашать имена заразившихся игроков.

Встреча «Аякса» с «Миттьюлланном» в рамках группы D Лиги чемпионов, пройдет в Дании во вторник, 3 ноября, и начнется в 23:00 мск. Также в данной группе играют английский «Ливерпуль» и итальянская «Аталанта», за которую выступает футболист сборной России Алексей Миранчук.